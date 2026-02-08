El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, reveló que el nuevo Parque Industrial en Pampa Reque sería el lugar elegido para que el Papa León XIV ofrezca la misa durante su visita a Chiclayo a finales de 2026. El espacio tiene capacidad para recibir cerca de medio millón de ciudadanos.

“Yo creo que tranquilamente podemos hablar de 400,000 personas que van a visitar Chiclayo y el tema es que, un recinto de esta naturaleza solamente puede albergar lo que va a ser dentro de poco el nuevo Parque Industrial de Lambayeque, que es en la Pampa Reque; es decir, a orillas de lo que significará el Terminal Portuario de Eten”, sostuvo.

El gobernador comentó que la transitabilidad no sería inconveniente para el público, puesto que existe una carretera exclusiva para llegar al lugar, el cual puede albergar a un millón de personas. Con respecto a la seguridad, recordó que le detalló a la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros las óptimas condiciones que tiene este espacio ante eventuales emergencias, destacando que un helicóptero podría descender sin inconveniente alguno.

Vínculo especial con Chiclayo

El Papa León XIV mantiene un vínculo afectivo especial con esta región del norte peruano. Robert Prevost fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, dejando un legado recordado con respeto por los fieles católicos y la ciudadanía.

Su desprendimiento durante la pandemia lo convirtió en un “héroe” al gestionar dos plantas de oxígeno medicinal y proporcionar ayuda humanitaria a la población más vulnerable.

¿Cuántos días se quedará el Papa en Perú?

Por otro lado, el periodista especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, sostuvo en entrevista con el mismo medio que el Papa León XIV permanecería en el país por un periodo de seis días, durante el cual podría visitar hasta cinco regiones.

“El papa no vendría por dos días, viajar de Roma hasta Lima toma más o menos 18 horas de ida y de vuelta, como que no compensa venir solo dos días porque los viajes apostólicos tienen una duración de tres días según los últimos años. Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Conferencia es que vendría entre cinco y seis días”, señaló.

Además, anticipó que no solo podría arribar a Lima, Callao y Chiclayo, también haría lo propio en Trujillo. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que visite una región de la sierra y de la selva. “Cusco, Ayacucho, el propio Iquitos. Entre Cusco y Ayacucho se puede estar debatiendo ese destino”, explicó.

Las autoridades trabajan en los preparativos mientras se espera la fecha oficial del retorno más esperado por millones de peruanos.