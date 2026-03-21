El último jueves 19 de marzo, en horas de la tarde, otra tragedia enlutó y sumió en la más profunda de las tristezas a una familia, al haber perdido a su ser querido también en accidente de tránsito, en la región Lambayeque.

Tragedia vial

La víctima fue, el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Hermis Adrián Vela Cieza (58), quien al momento de manejar su camioneta de placa P1E-452, por causas que aún se desconocen, se despistó y cayó hacia una acequia ubicada entre la avenida Gran Chimú con el kilómetro 2 de la vía de Evitamiento en el distrito de La Victoria.

El personal policial de la Unidad de Emergencia (Uneme), al llegar a la zona verificaron que aún tenía signos vitales, es así que rápidamente lo rescataron y derivaron hasta el servicio de emergencia del Hospital Regional Lambayeque, donde desafortunadamente el médico de turno, Marcos Flores Tucto, solo diagnosticó su deceso. No resistió las graves lesiones causadas en su cabeza y cuerpo.

Se tuvo conocimiento que el finado se dirigía hacia su domicilio situado en el pueblo joven Antonio Raymondi, manzana 146 lote 13 de la mencionada localidad. De igual forma, Vela Cieza prestó servicio en la División de Investigación Criminal (Divincri).

También en el “Grupo Apocalipsis” de la comisaría del Norte, en su lucha contra la criminalidad.