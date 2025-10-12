Un recién nacido de sexo masculino fue encontrado abandonado la mañana de hoy, domingo 12 de octubre, en la calle Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Leonardo Ortiz, Lambayeque. El menor estaba bajo un árbol, envuelto en trapos y retazos de sábanas dentro de una caja de cartón.

Personal del Escuadrón de Emergencia brindó los primeros auxilios y trasladó al bebé al Hospital Regional Lambayeque, donde fue atendido de inmediato por los pediatras de turno, Mario Flores Tocto y Carla Rentería Tarrillo.

El diagnóstico médico indicó sepsis neonatal, por lo que permanece bajo vigilancia estricta. La policía inició las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables del abandono.

Vecinos del sector alertaron sobre la situación, permitiendo la rápida intervención de las autoridades y la atención oportuna del recién nacido.

