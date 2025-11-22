Los cinco regidores que conforman el Concejo Distrital de Ciudad Eten, en la provincia de Chiclayo, afrontan un pedido de vacancia porque habrían ejercido funciones ejecutivas y administrativas.

Lo polémico del caso es que el pedido ha sido formulado por los mismos funcionarios de confianza del alcalde, Ivan Reque Ñiquen, al parecer como acto de represalia.

Detalles de requerimiento

El requerimiento de fecha 31 de octubre de 2025, lo suscriben el gerente municipal, Emilio Lumbre Yupton, y el gerente del área Tributaria, Pedro Torres García.

En plenas celebraciones por el bicentenario de Ciudad Eten, los funcionarios presentaron el pedido aduciendo que también son ciudadanos del referido distrito.

Los actos ejecutivos que atribuyen a los concejales, ocurrieron en la sesión ordinaria N° 17 realizada el 25 de setiembre de 2025.

En diálogo con Correo, el regidor José Reque Quesquén, señaló que, aquel día, solicitaron al alcalde que responda por qué los funcionarios que no reúnen el perfil para el cargo, siguen laborando en la comuna.

“La Contraloría nos informó que algunos gerentes no cumplen con el perfil técnico y nos pidió que informemos las acciones que hemos realizado respecto a esa falta. Entonces, en la sesión de concejo le exigimos al alcalde que nos explique qué acciones estaba haciendo él, pues la Contraloría nos pedía fiscalización”, dijo.

Precisó que a pesar de haber solicitado en varias ocasiones el perfil de cada funcionario, no cumplieron con responderle.

“Es así que nosotros, conforme a las atribuciones que nos da la Ley Orgánica de Municipalidades, y la documentación de la Contraloría, es que optamos por cesar al gerente municipal, en vista de que el alcalde no había hecho nada al respecto”, indicó.

En ese momento, la regidora Brenda Chafloque Bellido, planteó la suspensión del alcalde Ivan Reque, por permitir la continuidad de funcionarios cuestionados.

“El alcalde, estando presente, opta por retirarse, entonces iniciamos la votación para que sea suspendido. La intención era darle plazo para que responde por qué no había tomado acciones, pero al salir de la sesión, según el Reglamento Interno de Concejo, nos faculta a suspender al alcalde por abandonar la sesión de concejo sin explicación alguna”, acotó.