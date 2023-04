El nuevo jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de Lambayeque, José Sono Cabrera, admitió que no disponen de la capacidad operativa para atender a todos los sectores donde hay emergencias, a causa de las fuertes lluvias.

Enfatizó que es urgente que el Gobierno central destine la maquinaria ofrecida cuando el Ejecutivo declaró la emergencia nacional nivel 5 para Tumbes, Piura y Lambayeque.

“No tenemos toda la capacidad operativa para intervenir en todo sitio. La emergencia toca a todos y se tiene que priorizar”, expresó.

Sobre la falta de maquinaria, la Defensoría del Pueblo indicó que en la región se necesitan 282 unidades para atender las zonas más graves.

El alcalde distrital de Jayanca, Hermes Carrillo, señaló que la situación en los distritos damnificados se ha vuelto incontrolable.

“Necesitamos la maquinaria que nos ofrecieron para atender las vías y prevenir más desbordes del río Motupe. Cada vez que llueve crece el número de personas que requieren de alimento y albergue. Además, en Jayanca tenemos el colapso de los desagües y no recibimos el apoyo de Epsel”, detalló la autoridad. Esta localidad registra más de 9 mil personas afectadas.

Denuncian entrega de polvillo a damnificados

Luego de la grave denuncia de un grupo de vecinos del caserío Señor de Lurén, en la que culparon al municipio de Pacora por entregarles polvillo y arrocillo para alimentarse, el Frente de Defensa de Pacora cuestionó el manejo de la emergencia por parte del alcalde Luis Sipión.

“La plataforma de Defensa Civil no ha incluido a las organizaciones sociales, no sabemos cómo están gastando el fondo de emergencia. El alcalde dice que necesita recursos, pero lo que tuvo en sus manos no lo repartió correctamente. Por eso, aquí la gente prefiere trabajar con la Iglesia (Cáritas)”, sostuvo Mariella Sipión Rivera, presidenta del Frente de Defensa.

