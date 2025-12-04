Los regidores del Concejo Provincial de Chiclayo rechazaron el proyecto de ordenanza que proponía incentivos tributarios y amnistías a los contribuyentes.

La iniciativa, presentada por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh), planteaba beneficios tributarios como alternativa para que los vecinos con deudas acumuladas y en riesgo de ser catalogados como no recuperables, puedan acogerse y cancelar.

Tras la exposición técnica del SATCh, el pleno del Concejo rechazó la propuesta, con 12 votos en contra, dos abstenciones y uno a favor.

A través de sus canales de información, la MPCh lamentó que los mismos regidores que se incrementaron las dietas a S/ 3,978, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas lo declaró inviable, ahora desestimen un proyecto que cada año beneficia a los contribuyentes.

Cuestionó que “los mismos concejales que generaron un perjuicio económico a la MPCh”, negándose a dejar sin efecto el referido acuerdo y a devolver las dietas percibidas, se hayan opuesto a los beneficios tributarios a favor de la población.

Al respecto, el regidor Carlos Gonzales García, sostuvo que la alcaldesa Janet Cubas y sus funcionarios de confianza, habrían emprendido una campaña para culpar a los regidores por el incumplimiento de metas del SATCh.

“En la sesión de concejo lo que observamos fue una pobre sustentación de parte de los funcionarios del SATCh, fue una lectura repetitiva de datos estadísticos, sin ninguna alternativa o estrategia para convencernos que, esta vez, podían cumplir las metas”, dijo.

Precisó que en junio de este año, se aprobó una ordenanza de beneficios tributarios, sin embargo, en los meses siguientes no alcanzaron los objetivos.

“Les pedí que me sustenten cuáles fueron los motivos de este incumplimiento de metas consecutivas de cuatro meses, pero no pudieron responder. Luego, les pregunté cuáles son las nuevas estrategias a implementar, para que esta vez, nos digan que sí va a funcionar, pero simplemente dijeron algo repetitivo, de volantes, perifoneos y pancartas”, acotó.

El concejal planteó una estrategia personalizada, por sectores, dirigida a los principales contribuyentes de urbanizaciones, donde sí se brindan los servicios, a fin de verificar el nivel de morosidad. Pero nada de eso tenían previsto, por tal motivo, optaron por no “premiar a los funcionarios del SATCh”.

Responde a críticas por aumento de dietas

Respecto a los cuestionamientos que enfrentan por haberse aumentado las dietas, Gonzales dijo “nosotros lo que hemos aprobado es la regularización del valor de la dietas del 30% del sueldo de la alcaldesa de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso de la República y no fue observada por el Ejecutivo”.

Además, precisó que contaban con los informes respectivos tanto de la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto a la viabilidad legal y de la Gerencia de Presupuesto, el cual concluye que existía la disponibilidad presupuestal.

“Ante la discusión sobre la viabilidad de esta regularización tenemos conocimiento que el Congreso ha aprobado un dictamen donde se dispondrá la aclaración y viabilidad de la ley en mención. Todo está de acuerdo a ley”, aseveró.

Funcionaria con presunta responsabilidad penal

Cabe indicar que la actual gerente de operaciones del SATCh, Maryories Rengifo Montaño, quien sustentó el proyecto de ordenanza, incurrió en actos irregulares cuando laboró en el Servicio de Administración Tributaria de Pimentel.

Así lo reveló la Contraloría en el informe de auditoría N° 014 – 2025, donde advirtió presunta responsabilidad penal en la funcionaria por un perjuicio económico de S/ 861 156,85, debido a beneficios tributarios y extinción de deudas.

