El Poder Judicial sentenció a la exregidora de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, María Luzmila Bernal de Casas, a 178 jornadas de prestación de servicios comunitarios, por haber cometido el delito de peculado doloso por apropiación simple.

El fiscal Daniel Flores Aguinaga, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, sustentó la acusación, demostrando que la exregidora se apropió de 4,000 soles, durante su gestión en la comuna, entre julio y noviembre de 2019.

Este dinero, entregado a través de “encargos internos” con los comprobantes de pago N° 0179-RDR y N° 389-RDR, estaba destinado a financiar actividades programadas por el comité de damas, como el Día de la Madre, el Día del Padre, y las festividades de Navidad. Sin embargo, la acusada no invirtió los fondos en dichas actividades.

La exregidora rindió cuentas con un informe el 20 de mayo de 2021, que incluía boletas de venta con fechas de emisión de diciembre de 2019. Pero las fechas de impresión de estas boletas, de marzo de 2018 y septiembre de 2020, no coincidían con las fechas de las actividades programadas, lo que evidenció el engaño.

La pena que se le impuso es de 3 años y 22 días de cárcel suspendida, convertida en 178 jornadas de servicios comunitarios. La condena también incluye 4 años de inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de S/ 4500 de reparación civil.

