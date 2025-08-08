Un nuevo informe difundido por Willax TV sobre la gestión del gobernador, Jorge Pérez Flores, tuvo repercusiones en el Consejo Regional.

Para dicho reportaje sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) fueron entrevistados los consejeros Julio Sevilla y Juan Pablo Horna.

“La preocupación es que para este año se habían programado S/ 40 millones y parece ser que solo van a gastar S/20 millones, tengo la impresión que ese dinero se está invirtiendo en otras áreas”, declaró Sevilla.

Willax TV reveló la notoria intención de Jorge Pérez de postular a la presidencia de la República. Esto, quedaría evidenciado con las entrevista que concede en Lima cada dos semanas a “medios amigos y contratados” con supuesta publicidad de Novonor (antes Odebrecht).

“Todo su actuar siempre ha sido con el criterio de protagonismo, de carácter macro regional, de carácter nacional, pero una cosa es su deseo y otra cosa es la realidad”, declaró Horna.

Asimismo, el consejero Horna Santa Cruz advirtió que en el GORE se estaría direccionando millonarias obras a favor de determinados postores.

“Sí, efectivamente, hay una recurrencia de más o menos ocho empresas que circulan siempre ganando las licitaciones, a veces solos, a veces asociados y formando consorcios, eso está en investigación”, dijo Horna.

Precisamente, en sesión de Consejo Regional, el consejero Ricardo Lara Doig le pidió a Horna sustentar con documentos las declaraciones dadas a Willax TV.

“Ustedes son testigos que cada vez que he puesto denuncia acá, he venido con pruebas, con documentación. Por el bien de la transparencia le pediría a Horna si nos pudiera alcanzar todos los medios de prueba de la grave denuncia que ha hecho el día de ayer, donde ha manifestado que existirían varios consorcios, y que se repetirían los nombres, y que todos serían beneficiados de las adjudicaciones de estas obras”, señaló Lara.

La sesión era dirigida por el consejero delegado, Gustavo Espinoza Soto, quien respaldó el pedido de Lara señalando que la intención es fiscalizar “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.

En respuesta, Horna mencionó que la “celebración de la famosa quinta adenda con Odebrecht no es procedente (para el proyecto Olmos)”. Esto generó el reclamo airado de Espinoza. “No se dirija a la mesa diciendo que estamos celebrando una adenda, usted está creando cuentos, qué cosa nos quiere dar a entender”, señaló.

Sin embargo, Horna continuó con su premisa, señalando que “los defensores de Odebrecht está acá”. Por tal motivo, Espinoza suspendió la sesión. “Usted está ofendiendo esta mesa”, dijo.

En ese momento, al ponerse de pie, Lara y Horna protagonizaron una bochornosa discusión a gritos.

“¿Cuántas obras tiene APP, tiene más de mil millones, a una jovencita le dan 300 millones. ¡Sinvergüenza! Una estudiante maneja millones, eso averigua”, dijo Lara dirigiéndose a Horna.

“Solo te quedan los insultos, defensor de la corrupta Odebrecht, te lo digo en tu cara”, refutó Horna.