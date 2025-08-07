Un recién nacido fue abandonado en el parque La Pirámide, en Chiclayo, y trasladado al Hospital Regional Lambayeque, donde permanece internado con diagnóstico de sepsis neonatal.
El bebé, de aproximadamente 40 semanas de gestación, fue hallado envuelto en una manta y sin atención médica previa.
A través de redes sociales, usuarios se organizaron para pedir apoyo solidario con pañales, leche infantil, jabones, ropa para bebé, mantas y otros artículos básicos. Las donaciones serán llevadas a los responsables del Servicio de Pediatría.
En tanto, la Policía inició indagaciones para identificar a las personas que abandonaron al recién nacido, para lo cual revisan cámaras de seguridad de la zona.