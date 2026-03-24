Pobladores de Ciudad Eten y del centro poblado de Pósope Alto vienen denunciando constantes deficiencias en el servicio de agua potable, situación que, según indican, se ha vuelto recurrente sin que exista una solución definitiva por parte de la empresa Epsel Lambayeque.

En el caso de Ciudad Eten, el problema se concentra en la calle Manuel Bonilla (cuadra 9) y Bruno Capuñay (cuadras 1 y 2), donde los vecinos reportan baja presión desde la tarde del viernes 20, afectando gravemente las actividades diarias y de higiene en los hogares.

En tanto, en Pósope Alto, los vecinos también reportan constantes fallas en el servicio, señalando que la interrupción más reciente se registra desde la tarde del viernes 20, y no desde el sábado 21 como se habría informado inicialmente.

Ante los reclamos, Epsel emitió comunicados, informando los motivos de la suspensión del servicio, asegurando que se encuentran trabajando en la solución de los problemas.

Respecto a Ciudad Eten, indicó que la empresa contratista Corporación Aljar SAC, a cargo de una obra de renovación de pistas y veredas ocasionó la rotura imprevista de una tubería de agua de 4 pulgadas de diámetro, por lo que el servicio de agua quedó restringido.

“En tal sentido, personal de dicha empresa ejecuta los trabajos de reparación con la supervisión de personal técnico de Epsel S.A. con la finalidad de reparar la tubería en el más breve plazo posible y lograr la restitución gradual del servicio”, informó,

Respecto a Pósope Alto señaló lo siguiente: “Al haberse presentado inconvenientes técnicos operativos en los equipos de bombeo del pozo tubular de dicha localidad, se ha ocasionado la suspensión temporal del servicio… personal de Mantenimiento Electromecánico, luego de los trabajos de evaluación, procede al desmontaje de los equipos sumergibles para su reparación y superar las fallas presentadas y poner en funcionamiento el pozo tubular”.