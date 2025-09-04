La decana del Colegio de Enfermeros de Lambayeque, Vanessa Ivonne Saavedra Carbajal, denunció que viene siendo víctima de acoso político y sexual, por parte de personas desconocidas.

Los hechos ocurrieron este lunes 01 de setiembre, cuando encontraron pintas en la pared del local institucional, ubicado en la urbanización Federico Villarreal de Chiclayo, donde la denigran como mujer.

Este acto que la agraviada considera vandálico colmó su paciencia, pues ya venía soportando ataques difamatorios en redes sociales a través de perfiles falsos de Facebook, motivo por el cual se animó a interponer la denuncia en la comisaría Cesar Llatas Castro.

“El personal administrativo me informó que en la fachada del colegio habían hecho una pinta con una imagen aludiendo a mi integridad íntima, son mensajes de tipo de acoso sexual, por lo cual he recurrido a Serenazgo y luego a la Policía para interponer la denuncia respectiva”, dijo.

Precisó que los ataques que recibe no la amilanan, por el contrario la impulsan a seguir trabajando en representación del Colegio de Enfermeros, y continuar fortaleciendo la profesión.

“Esta gestión asumió el 06 de mayo de este año y a raíz de ello, estoy recibiendo estos mensajes difamatorios, de hostigamiento, con perfiles falsos. Nosotros como mujeres y sobre todo enfermeros, luchamos contra la violencia, que se erradique a nivel nacional, pero esto atenta contra ello”, aseveró.

Indicó que el Colegio de Enfermeros de Lambayeque no cuenta con cámaras de seguridad, sin embargo los inmuebles aledaños sí, por lo que instó a las autoridades policiales a investigar el caso, pues teme que los responsables intenten atentar contra su integridad personal.

La denuncia también ha sido derivada al área de delitos informáticos para que investigue quienes están detrás de los ataques en Facebook.

Cabe indicar que el acoso político es toda forma de violencia explícita o implícita cuyo fin es limitar la participación política de las mujeres en iguales condiciones. La Ley busca prevenir y sancionar el acoso político.

