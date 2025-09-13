Video-cámaras de seguridad grabaron los precisos instantes en que unos avezados delincuentes incendiaron un vehículo en Chiclayo.

Este accionar delictivo se registró la noche del último martes, cuando los maleantes aparecieron de un momento a otro, a bordo de una mototaxi y se acercaron hacia un automóvil, cuya propietaria una comerciante, lo dejó estacionado en la cuadra 1 de la calle Virgilio Dallorso, en pleno centro de Chiclayo, frente al Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

De acuerdo a las imágenes, uno de los facinerosos desciende de la unidad motorizada, luego de manera sigilosa se aproxima al vehículo y arroja una bomba incendiaria de gasolina casera, hacia el capot provocando que el fuego se expanda rápidamente.

Posteriormente, el hampón corre y sube nuevamente a la mototaxi manejada por su cómplice y huyen raudamente.

Vecinos de la zona al percatarse del atentado, de inmediato procedieron a apagar las llamas, esto con apoyo del personal de seguridad de la sede del Poder Judicial.

Afortunadamente, el fuego pudo ser controlado a tiempo y así evitar que los daños sean mayores.

Poco después llegaron los agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) para constatar que ya no corría peligro de alguna explosión o que el fuego se avive.

Se tuvo conocimiento que la dueña del carro aseguró a los uniformados que no es víctima de extorsión o amenazas y cree que los bandidos se hayan equivocado.

El caso luego fue trasladado a la comisaría César Llatas Castro, para que continúen con las respectivas investigaciones de acuerdo a ley.

Hace unos meses, en esa misma calle fue quemado un ómnibus de la empresa de turismo “Barrueto”.

VIDEO RECOMENDADO