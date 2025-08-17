Una obra de pavimentación valorizada en casi 6 millones de soles se estaba ejecutando con serias deficiencias en el distrito de Pítipo.

Se trata del proyecto de “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado Motupillo – zona Este ” a cargo del Consorcio M7.

Ante el reclamo de los pobladores, la empresa se vio obligada a demoler el pavimento y las veredas que estaban en pésimas condiciones (rajaduras y fisuras).

“Qué barbaridad lo que estaban haciendo, no somos locos de estar reclamando. Esto no tenía ningún nivel de afirmado, nada. Venía la lluvia y se lo levantaba”, se escucha en el video.

RESPONDEN. Al respecto, el subgerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pítipo, Ing. José Tucto Sernaqué, sostuvo que la obra aún no ha sido concluida y se intensificarán las inspecciones.

Recalcó que días atrás, la empresa supervisora y la comuna detectaron que aproximadamente 30 metros lineales de veredas estaban mal ejecutados, por lo que procediendo con su demolición.

Además, remarcó que en los próximos días demolerán otros dos paños de pavimento rígido mal ejecutados, y tomarán las acciones correspondientes, como la aplicación de penalidades contra la empresa ejecutora.

“La actual gestión municipal garantiza que no se va a recepcionar ninguna obra que no cumpla con los estándares de calidad y de beneficio para la ciudadanía, seguiremos vigilantes para evitar que se registren este tipo de hechos”, dijo.

La contratista

El Consorcio M7 lo integran las empresas Grupo MLC SAC (Mayde Cusi Tenorio) y TEINGECON SAC (Juan Araujo Guevara). El monto de la obra es de S/ 5’894,405.45.

