El gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, descartó que el lote de suero fisiológico del laboratorio Medifarma, causante de la muerte de 2 pacientes, esté presente en centros de salud y hospitales de Lambayeque.

“No tenemos ese lote de cloruro de sodio en la región. Se trata del lote 2123624-1 cuya fecha de vencimiento es en noviembre del 2027. Ya hicimos el chequeo a través de la Unidad de Medicamentos. Además, ni EsSalud ni las clínicas lo tienen”, detalló.

Ante los fallecimientos que han indignado a la población, Ureta recomendó a las personas que reciben tratamiento médico estar atentos a la reacción ante fármacos.

“Siempre hay que preguntar al personal de salud qué nos están colocando, para qué sirve y qué puede pasar en mi cuerpo si hay una reacción. Sucede que el personal no cumple con comunicar los beneficios de un medicamento o las reacciones adversas”, anotó.

Agregó que el problema suscitado con el referido lote ha motivado que se refuercen los controles.

El área de Farmaco Vigilancia de la Geresa precisó que en el ámbito local funcionan 2 mil establecimientos, entre boticas y farmacias, dedicadas a la venta de medicinas y otros insumos similares.

Explicaron que hay una comunicación permanente con estos privados para que conozcan las reacciones a los medicamentos con la finalidad de hacer seguimiento a sus respectivos lotes.

“Cada botica y farmacia debe contar con un responsable de farmacovigilancia. Ellos han sido capacitados para acceder a un aplicativo e informar sobre las reacciones que registren”, detalló una funcionaria.

En lo que va de este año, se reportaron a la Geresa 600 casos de reacciones a medicamentos.

qué hizo la digemid. Este caso ha levantado preguntas sobre las fallas que habría cometido la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

En diálogo con RPP, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez admitió que hubo error.

“Al momento de la verificación in situ, se identificó que no se había, digamos, no se había realizado el adecuado control de calidad en procesos parte de la manufactura”.

A la consulta sobre si Digemid debió verificar ese procedimiento antes de la manufactura, Peña respondió “por supuesto”.

La Digemid confirmó que el lote 2123624 del suero fisiológico presenta una concentración anormal de cloruro de sodio, lo que causó muertes y reacciones adversas en 17 personas.

Por ello, se ordenó el cierre de la fábrica de Medifarma donde se produjo por observaciones críticas en el proceso de control de calidad.

El laboratorio Hypatia confirmó en un análisis que el suero contenía una concentración anormal de cloruro de sodio, lo que ha sido relacionado con complicaciones y muerte cerebral.

El laboratorio Medifarma emitió un nuevo comunicado en el cual reconoce incumplimiento en protocolos por suero fisiológico: “Nos estamos haciendo cargo de las consecuencias de estos lamentables sucesos y cumpliremos con todas nuestras obligaciones”, se lee en el texto.

