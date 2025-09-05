En un hecho que generó gran conmoción en el distrito de San José, la alcaldesa Shirley Caridad Castañeda Sánchez fue detenida ayer, jueves 4 de septiembre, dentro de las oficinas de la Municipalidad Distrital, luego de haber sido declarada reo contumaz por el Poder Judicial.

Según se conoció, la autoridad edil se encontraba en condición de no habida, luego de reiteradas citaciones judiciales que no fueron respondidas en el marco de una querella por difamación agravada interpuesta por el exalcalde Agustín Sánchez Cobeñas. Debido a su reiterada inasistencia injustificada, el Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo ordenó su captura inmediata.

El caso se encuentra registrado bajo el expediente 14984-2024-0-1706-JR-PE-01, y también involucra al ciudadano Juan Vejarano Vergara, quien junto a la alcaldesa es acusado de presuntamente haber difamado a Sánchez Cobeñas, delito tipificado como contra el honor en su modalidad agravada.

Tras varias dilaciones, la audiencia de juicio oral ha sido reprogramada para este martes 10 de septiembre de 2025, a las 3:30 p.m., en la Sala N° 8 del Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. Según el sistema del Poder Judicial, la diligencia tiene una duración estimada de 59 minutos y se llevará a cabo de manera presencial.

Cabe recordar que en la Resolución Judicial N° 2, de fecha 28 de enero, el juez del caso Dante Cajusol ya había admitido la querella, así como los medios de prueba de los imputados.

Cabe indicar que el mayor PNP, Michel Antonio Flores Soriano, mediante Oficio N° 8060, comunicó al Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo que Castañeda Sánchez se encuentra en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde permanecerá bajo custodia hasta la programación de la audiencia.

VIDEO RECOMENDADO