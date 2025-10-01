El Colegio Nacional de San José de Chiclayo rindió homenaje al capitán EP Raúl Gustavo Jiménez Chávez, exalumno sanjosefino y héroe de la democracia, con la develación de un busto en el Paseo de los Héroes de dicha institución educativa.

La ceremonia se realizó durante el 166 aniversario del emblemático colegio nacional San José y congregó a autoridades civiles, militares y promociones sanjosefinas, especialmente de 1988, aula 5to H, a la que perteneció Jiménez Chávez

Como se recuerda, Jiménez Chávez cayó heroicamente durante la Operación Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997, en el rescate de los 72 rehenes que permanecían cautivos por el grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima.

“Este monumento será un testimonio del valor y coraje de la juventud sanjosefina y de nuestros valerosos soldados del Ejército del Perú, y un ejemplo de honor y patriotismo para todos los jóvenes lambayecanos y de todo el Perú”, señaló Manuel Vásquez Tello, vicepresidente de la Promoción 1968 Túpac Amaru II.

Otros exalumnos del colegio San José, héroes nacionales

José Aberlardo Quiñones Gonzales, héroe de la aviación peruana, caído en acción durante la Guerra de Perú y Ecuador en 1941

Remigio Elías Aguirre Romero, marino peruano y héroe de la Guerra del Pacífico, caído en el combate de Angamos de 1879.

