El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos de la nueva cepa del virus de influenza (A-H3N2 del subclado K) en el Perú.

Se trata de dos menores de 1 y 8 años de edad de la ciudad de Lima, quienes ya han sido dados de alta tras superar la enfermedad.

Es por ello que el Minsa activó todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus a nivel nacional.

dosis. Al respecto, el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, indicó que en el departamento de Lambayeque, el 85% de menores de edad recibieron su dosis respectiva de vacunación contra la influenza.

Sin embargo, reconoció que casi el 40% de adultos mayores no han sido inmunizados contra el virus. “Es un porcentaje alto, tener casi la mitad de adultos mayores sin vacuna es peligroso”, dijo.

El funcionario sostuvo que sí cumplieron con realizar las campañas de vacunación y las visitas a centros de salud; sin embargo, los adultos mayores “no se están acercando a vacunarse”.

“En la región Lambayeque contamos con un stock de 13,412 dosis de la vacuna contra la influenza, distribuidas en toda la región. Se invita especialmente a los adultos mayores a acercarse a vacunarse, ya que la mayor disponibilidad de dosis está destinada a este grupo”, dijo.

Agregó que, según la meta de vacunación, solo les quedan 1,500 dosis para niños y 12,000 dosis para adultos mayores o personas con alguna comorbilidad.

“La vacuna no es para que no te de la influenza tipo A-H3N2, sino para que no te compliques. Es una cepa tipo K, significa que es más agresiva y que puede complicar a la gente, provocándole un problema respiratorio más hondo, porque necesita oxígeno, cuidados especiales, sobre todo en adultos mayores o pacientes con alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedad inmuno deprimible, puede ser letal en algunos casos”, acotó.

