El Ministerio Público inició una investigación preliminar por 120 días, contra una mujer acusada de explotar sexualmente a su propia hija, una menor de edad.

Según la disposición fiscal, vienen siendo investigados: la madre de familia Laura Y.S.D., así como cuatro jaladores del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), identificados como Carlos Manuel Sánchez Llontop, y los hermanos Marcos Antonio, Pablo y Chicole Martínez Zapata, en agravio de la menor de iniciales L.S.E.U.S. (15).

DENUNCIA. El caso actualmente se encuentra en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo de la fiscal Karen Padilla Tenorio.

Esta medida se ejecutó, luego que el 22 de mayo del 2025, hasta el Área de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la División de Investigación Criminal (Divincri), se hizo presente S.R.U.S., asegurando que su primogénita estaba siendo explotada sexualmente por su madre, quien la estaba vendiendo al mejor postor.

Indicó que la adolescente, desde el 2023, vivía junto a su progenitora en su domicilio en Lambayeque. Años atrás residía con él en el distrito de La Victoria, donde estudiaba y gozaba de buen estado de salud.

Sin embargo, un día, la cuñada de la denunciada le contó a su hermana y sobrina que la mujer le buscaba clientes a la menor para que preste servicios sexuales, además la obligaba a tomar y consumir drogas.

Con el fin de rescatarla, el padre acudió a su domicilio, donde encontró a la menor comprando en una tienda, con la ropa sucia y manchada de sangre.

Ella lo abrazó y llorando le pidió auxilio: “Ya no quiero estar allí por favor llévame, yo ya no quiero vivir con mi mamá, me pega, me hace acostarme con hombres. Me violan y luego le dan dinero a mi mamá. Una vez, los seis señores que trabajan en la Reniec, me violaron todos en un solo día”, le dijo.

