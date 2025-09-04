Uno de las agraviadas fue Alejandra María Z.I., de 44 años de edad, quien aseguró que un supuesto inversionista de oro, petróleo y dólares de la empresa “Stock”, se comunicó con ella y la convenció de invertir en su negocio.

Es así que al estar convencida de que triplicaría su dinero, decidió hacerle varios depósitos en la aplicación Safetypay, por un monto de S/ 90,000.

Sin embargo, después de algunos días, le pedían más dinero y descubrió que no tenía interés ni ganancias, por lo que decidió exigir su capital, pero los estafadores la bloquearon de todo tipo de red social y aplicaciones.

Hasta la fecha no sabe el paradero, menos la identidad del delincuente que la estafó con la considerable suma.

Por otro lado, Maricielo B.N.G (24), denunció que cuando realizaba tareas por aplicativo la despojaron de S/ 6,350 en diversas transacciones por medio de Yape.

Quien también fue víctima de fraude informático es Milagritos D.P.A.A. (52), quien denunció que los maleantes hicieron transacciones no reconocidas de Interbank, desde sus cuentas de ahorros, por un monto de S/ 2,945

Otra de las agraviadas es Mariella C.O. (47). Dijo que recibió una llamada telefónica de un número desconocido, quien le propuso exonerarla del pago de la membresía de la tarjeta de crédito del Banco Ripley, a cambio de un monto de S/ 1,900.

También Andrés S.T. (21), acusó a Daniel Omar López Miranda (37) y contra los que resulten responsables. Indicó que compró un iPhone en una página de Facebook por S/ 1600 y hasta el momento no le han entregado nada.

Antes estas denuncias, la Policía aconsejó no hacer clic en páginas desconocidas y tampoco contestar llamadas, ni creer en las inversiones de supuestos empresarios.

