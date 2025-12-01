La Segunda Sala Penal de Apelaciones dio trámite al recurso de defensa del exalcalde de Jayanca, José Tapia Olazábal, quien interpuso un hábeas corpus contra los magistrados del Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo y de la Primera Sala Penal de Apelaciones.

El recurso se fundamenta en una supuesta vulneración de sus derechos, y se programó un debate para el próximo 12 de diciembre.

Tapia Olazábal se encuentra en la clandestinidad. El pasado 15 de noviembre, el Poder Judicial renovó su orden de captura para que cumpla la condena que le fue impuesta.

El caso de José Tapia Olazábal ha generado gran expectativa en Jayanca y la región