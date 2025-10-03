Las extorsiones continúan con mayor fuerza en la región Lambayeque, pues dos nuevos casos se suman a las más de 600 denuncias que existen durante el año 2025, en la División de Investigación Criminal (Divincri).

Esta vez, unos maleantes llegaron hasta la vivienda de propiedad de la ingeniera civil Priscila M.B., de 29 años de edad, en Chiclayo y le dejaron una manuscrito con proyectiles.

De acuerdo al acta policial, los desconocidos colocaron el sobre de manila debajo de la puerta del inmueble, el cual fue hallado por la agraviada.

Al abrirlo, se trataba de un escrito extorsivo, pues los facinerosos le aseguraron ser de la organización criminal “La Nueva Generación del Norte”, por lo tanto, debía darles un cupo para “chalequearla”.

Le exigían pagar la suma de S/50,000, para no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes patrimoniales. Asimismo, le daban a conocer que no les interesaba si es la esposa de un agente de la Policía, debido que este no iba a poder cuidarla, ya que en cualquier momento lo asesinarán si no acceden a las peticiones económicas.

Para ello le dan un plazo de 24 horas, para ponerse en contacto con la banda delictiva.

Por otro lado, hasta la Divincri también se hizo presente Rosmery O.U. (49), señalando que extorsionadores a través de mensajes a su aplicativo Whatsapp la amenazan de muerte.

Le piden depositar S/20,000 y de negarse primero explotarán su negocio, para ello le han enviado un número de cuenta, donde deba depositar el dinero del cupo por su seguridad.

