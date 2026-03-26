Los delincuentes continúan actuando con total impunidad en la región Lambayeque y más aún en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde sus actos delictivos están a la orden del día.

Esta vez, cámaras de seguridad grabaron los precisos instantes cuando en horas de la noche del último lunes, aparece uno de los maleantes caminando y portando una polera con capucha. Luego se acerca a una camioneta de propiedad de un abogado que estaba estacionada en la intersección de las calles Cacique Cinto y Próceres, en la urbanización Latina de la mencionada localidad.

De acuerdo a las imágenes de video, el facineroso procede a rociar combustible por toda la unidad. De pronto se acerca su cómplice para verificar que estaba totalmente rociada de lo que sería gasolina y a los pocos segundos le prenden fuego, mientras ellos salen corriendo raudamente con rumbo desconocido.

Este acto delincuencial generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes rápidamente salieron de sus casa y alertaron sobre lo ocurrido en plena vía pública a la Policía de la comisaría leonardina.

Los uniformados de inmediato acudieron al lugar, donde efectivamente constataron que la camioneta había sido incendiada, asimismo, los pobladores ayudaron apagar la candela y así que evitar que quede totalmente inservible.

“La Policía debe patrullar, resguardar a los agraviados porque los extorsionadores llegan casa cierto tiempo. La camioneta es de mi esposo que es abogado y seguramente está siendo extorsionado. Ya hemos denunciado el caso ante la Policía. De igual manera el vehículo también ya fue llevado para que lo reparen”, sostuvo la esposa del afectado.

De igual forma se tuvo conocimiento que el caso fue comunicado a los agentes del área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Este acto delictivo generó temor entre los vecinos quienes no se sienten seguros en ningún lado. Pidieron patrullaje constante.