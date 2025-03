Un grupo de delincuentes prendió fuego al vehículo del dueño de una piñatería al parecer por negarse a pagar un cupo extorsivo.

Este hecho se registró en el pueblo joven San Nicolás, a pocos metros del centro de Chiclayo.

En horas de la madrugada, los vecinos de la calle Rodano, del citado sector, alarmados por el incendio, solicitaron la intervención de la Policía y la Compañía de Bomberos; pues las llamas también ocasionaban graves daños en el inmueble de la víctima Jorge Alexis Díaz Quiróz, donde se encontraba estacionado su automóvil de placa de rodaje D8E-033.

Fueron los vecinos de la zona, quienes captaron con sus celulares los precisos instantes que el fuego consumía la unidad.

En las imágenes se aprecia que las llamas se propagan hasta las viviendas colindantes con la del agraviado.

Y no solo ello, también se esparcieron por gran parte de la vía pública.

“Yo me he ido a ver a los bomberos pero no hay nadie”, se oye a uno de los vecinos en la grabación.

En el video también se observa que el fuego llegó hasta el cableado eléctrico de la zona; por lo cual los moradores se vieron en la obligación de abandonar sus viviendas para evitar una desgracia.

Minutos más tarde, los hombres de rojo llegaron a la zona para controlar el incendio y afortunadamente el evento no pasó a mayores.

El propietario del vehículo, en diálogo con la Policía, afirmó desconocer los motivos por los que delincuentes atentaron contra su propiedad.

Incluso, señaló que nunca tuvo algún tipo de problemas con personas de su entorno y fuera de él.

Los peritos de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) siguen recogiendo medios probatorios de la escena que contribuyan con la investigación. También analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona.

