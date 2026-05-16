El expresidente Pedro Pablo Kuczynski reapareció públicamente tras la decisión del Poder Judicial que restableció su libertad de tránsito y sorprendió al señalar que Keiko Fujimori “podría ganar esta vez” en la segunda vuelta electoral.

En una entrevista con Willax Televisión, el exmandatario rechazó las acusaciones fiscales que lo vinculan con presuntos aportes ilícitos de Odebrecht durante la campaña presidencial del 2011. Kuczynski cuestionó el trabajo del Ministerio Público y afirmó que las investigaciones en su contra se basan en hipótesis y no en pruebas concretas.

Asimismo, sostuvo que su nombre fue involucrado en medio de la crisis política derivada del caso Odebrecht, que también alcanzó a otros exjefes de Estado, como Alejandro Toledo.

PPK también opinó sobre el actual proceso electoral y criticó la demora en los resultados oficiales, al considerar que genera desconfianza en la ciudadanía. En esa línea, respaldó los cuestionamientos formulados por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respecto a un presunto fraude electoral.

Finalmente, el exmandatario analizó el escenario de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Aunque recordó las diferencias políticas que mantuvo con la lideresa de Fuerza Popular durante su gobierno, no descartó un eventual respaldo y consideró que la candidata podría imponerse en el balotaje si logra conformar un equipo sólido.