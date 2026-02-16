La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Lambayeque solicitó al gobernador regional, Jorge Pérez Flores, que, en el marco de sus competencias, disponga a quien corresponda la remisión de información y documentación relacionada con el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Esta es necesaria para el desarrollo de una investigación, que se enfoca en presuntas irregularidades en obras que, desde el año 2022, estuvieron a cargo del PEOT.

Como parte de las pesquisas a cargo del fiscal José Luis Jaramillo Cubas, del segundo despacho de la FECCOR, se solicitó las resoluciones de aprobación de proyectos y su presupuesto; asimismo, los expedientes técnicos y bases del proceso de selección y actas de otorgamiento de la buena pro.

También la relación de empresas postoras, consorcios participantes y de sus representantes legales o socios.

La Fiscalía necesita, además, informes técnicos, legales y económicos que sustentaron las evaluaciones y adjudicaciones. Del mismo modo los contratos con proveedores y contratistas, y los informes de evaluación que sustentaron las adjudicaciones.

El requerimiento también apunta a conseguir las valorizaciones, órdenes de pago y cronograma de los desembolsos efectuados; así como informes de supervisión y/o fiscalización relacionados con la ejecución.

Finalmente, el GORE deberá entregar el sustento técnico y legal de los adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo, e identificación de los funcionarios y servidores públicos responsables en cada una de las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta la ejecución contractual.

Fuentes del Proyecto Especial indicaron a esta publicación que los responsables entregarán la información, para cumplir con lo solicitado por el Ministerio Público.

Cabe indicar que el requerimiento fue detallado en el oficio N°040-2026-MP-FECCOR/CH, como parte de una indagación reservada.

