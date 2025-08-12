El alcalde distrital de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, irá al banquillo de los acusados, al haberse presentado un requerimiento en su contra ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

El Ministerio Público ingresó una acusación directa para que el burgomaestre afronte juicio por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, tipificado en el artículo 122° - B del Código Penal.

De esta manera, la Fiscalía busca una sanción para Navarro, quien, a pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, fue captado agrediendo a su expareja Fiorella Ramírez Chopitea.

Una cámara de seguridad captó que ambos estaban enfrascados en una discusión, pero el alcalde decidió marcharse. Para ello abordó su camioneta y no reparó en que la mujer se encontraba al costado de la puerta del piloto. El acusado arrancó su vehículo y Ramírez cayó bruscamente al suelo. Afortunadamente, ella solo sufrió lesiones físicas.

En tanto, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió procedimientos disciplinarios a un grupo de agentes de la Comisaría del Norte, que se prestaron a la jugarreta de Navarro sobre que ambos fueron agredidos, lo cual era falso.

La indagación administrativa ha podido corroborar este accionar irregular.