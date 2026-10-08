El Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua contra un sujeto acusado del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado.

Se trata de Rafael Lázaro Colorado Silva, de 51 años, quien, la mañana del 16 de abril de 2026, habría asesinado a su exconviviente, Yeny María Farroñay Vidaurre (57), en el interior del domicilio ubicado en el pasaje Miguel García Llaque N.° 105, en la urbanización Magisterial, en Chiclayo, donde la víctima prestaba servicios como trabajadora del hogar.

Crimen

Tal como se informó en ediciones anteriores, el hombre ingresó detrás de la víctima por la azotea, provisto de un cuchillo de cocina. Luego de una fuerte discusión, le ocasionó 25 heridas punzocortantes en el cuello, así como en las regiones torácica anterior y posterior. También le causó lesiones en los miembros superiores, varias de ellas producidas cuando intentó defenderse.

Las heridas le ocasionaron un shock hipovolémico, laceración cardíaca y traumatismo corporal múltiple, con pérdida masiva de sangre debido a las lesiones por arma blanca, que finalmente determinaron su muerte.

Posteriormente, el agresor lavó el cuchillo en el lavatorio y lo colocó en un portacuchillos de la cocina.

En la carpeta fiscal se sostiene que el hecho fue cometido con gran crueldad y alevosía, y que el crimen ocurrió en presencia de una niña de 3 años, a quien la víctima cuidaba. Pese a que la menor lloraba, el sujeto continuó atacando a la víctima.

Una vez perpetrado el ataque mortal, el imputado abandonó el inmueble y huyó por la vereda lateral del parque, en dirección a la avenida Salaverry, en Chiclayo. Dos horas después, acudió a un estudio jurídico ubicado en la avenida José Leonardo Ortiz, donde se mostró visiblemente nervioso y salió del lugar hasta en tres oportunidades.

Finalmente, fue capturado por agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme).

Cobrador

El feminicida trabajaba como cobrador de combi con el propietario del inmueble. Siempre peleaba con la occisa.