El panorama del Hospital Regional de Lambayeque por el COVID-19 es alarmante. Esta mañana, personal médico protestó en el frontis del nosocomio para exigir equipos de protección personal, así como pruebas rápidas y moleculares para médicos y enfermeras, pues hay varios de ellos que se han contagiado de coronavirus. A esto se suma que trabajan junto a los cadáveres de los pacientes que fallecieron por el mal en este sanatorio, los cuales aún no han podido ser cremados.

Anselmo Lozano, gobernador de Lambayeque, se pronunció sobre esta crisis en el hospital, que atiende los casos de COVID-19, y sus declaraciones no fueron nada alentadoras. La autoridad indicó que, en efecto, este nosocomio está a punto de colapsar, pues, pese a que cuentan con presupuesto de S/3 millones 600 mil que le destinó el Ejecutivo, la región no puede comprar mascarillas ni ventiladores mecánicos para los pacientes graves, pues estos implementos y aparatos están escasos.

“Lo más alarmante es que no tenemos stock de mascarillas. Lo peor es que los médicos no tendrían cómo protegerse. Solo tenemos algo de 500 y 600 mascarillas. Se quedarían totalmente desabastecidos... El problema es que en el mercado no tenemos mascarillas, no existen ventiladores", sostuvo.

Asimismo, indicó que han solicitado equipos de protección personal para el personal médico y ventiladores al Gobierno central, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

Del mismo modo, Lozano confirmó que, en efecto, no hay camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Regional de Lambayeque, pero que aún de camas de hospitalización en el establecimiento médico. “Estamos a punto del hacinamiento total. No tenemos ventiladores”, manifestó.

Sobre el número de cuerpos en el hospital Regional, dijo que estos alcanzarían hasta los 190, pero que la cifra exacta la tiene el Comando Regional de Operaciones COVID-19, grupo de trabajo que maneja la cifra de fallecidos y pacientes hospitalizados.

Al respecto, indicó que se está habilitando un cementerio temporal al sur de la provincia de Chiclayo, específicamente en el distrito de Reque, para enterrar estos cadáveres.