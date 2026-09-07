El Gobierno Regional de Lambayeque pidió al Ejecutivo emitir un decreto de urgencia para agilizar los trámites y recursos destinados a las obras previstas ante la visita del papa León XIV. El gobernador Jorge Pérez advirtió que los plazos se acortan de cara a la llegada del pontífice a Chiclayo en noviembre.

En declaraciones a la prensa, Pérez sostuvo que la medida permitiría destrabar los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar los trabajos pendientes. Sobre la necesidad de contar con autorización para disponer del presupuesto, señaló lo siguiente.

“Estaría listo si solamente nos dijeran: ‘Acá está tu prerrogativa y acá está tu candado’. Estamos abriendo el candado para usar tu presupuesto, pero, mientras no exista eso, se nos están terminando los tiempos y, lamentablemente, nos vamos a poner en un aprieto innecesario, cuando, en realidad, es cuestión simplemente de un papel”, advirtió.

Fuente: América Noticias.

Obras previstas en Pimentel

Entre las intervenciones se contempla habilitar un helipuerto y acondicionar más de 100 hectáreas en Pimentel para la misa central. También se trabajará en los accesos peatonales y vehiculares para las delegaciones y asistentes.

La organización considera además implementar pantallas, iluminación y sistemas de sonido para facilitar la visualización de la ceremonia. Pérez explicó que en la plaza central se requerirán al menos 10 juegos de pantallas, además de otros equipos y estructuras.

“En el caso de la plaza central, vamos a necesitar no menos de 10 juegos de pantallas, juegos de luces y sistemas de sonidos. Además de toda la plataforma que se está pidiendo”, indicó.

La visita del pontífice incluye recorridos por el Santuario de Nuestra Señora de La Paz, Santo Toribio y la Catedral de Chiclayo. Las autoridades regionales esperan que la medida solicitada permita completar las intervenciones necesarias antes de noviembre.