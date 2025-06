Habla de corazón. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, señaló que existe una campaña de desinformación en contra suya y del proyecto Olmos, que estaría orquestada por grupos empresariales y políticos.

DETALLES. Notoriamente enfadado, Pérez respondió al reportaje del programa Contra Corriente de Willax TV, donde lo califican como “defensor de Odebrecht”, por su postura a favor de la extensión del contrato con CTO (Novonor).

“A los lambayecanos les pido que no se dejen engañar. Les voy a hablar de los tres sesgos que tiene este programa (Willax TV) al parecer contratado por una empresa interesada en llevar adelante el proyecto Olmos, porque se está viendo una desesperación real muy fuerte”, dijo.

El gobernador precisó que se trata del Grupo Gloria, el cual no fue mencionado en el reportaje. “Han mandado un documento legal, de la empresa Cementera del Sur (Grupo Gloria), que quiere ser partícipe del proyecto, pero no pueden señores, porque ya tienen tierras que fueron enajenadas, que fueron compradas a precio ganga”, aseveró.

Respecto al sesgo político del programa, sostuvo que solamente mencionan a su persona y al exgobernador Yehude Simon (quien firmó contrato con Odebrecht), omitiendo citar la gestión del exgobernador, Humberto Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso).

“¿Acá quien estuvo (entre los gobiernos de Simon y Pérez).Han habido cuatro adendas y quien firmó esas cuatro adendas? No está (en el reportaje) pero sí aparece un señor que ahora es consejero regional, que estuvo engullido allí, porque en ese momento tuvo un alto cargo, fue vicepresidente del gobierno regional (Juan Pablo Horna Santa Cruz), y sale a opinar. Discúlpame señor consejero, no seas cara dura, tú has estado ahí metido, te has revolcado con los Odebrecht y esto realmente merece una explicación tuya hacia toda la población”, aseveró.

También dijo que el programa limeño tiene un sesgo legal, pues omite decir que Novonor (Odebrecht) no está impedida para contratar con el Estado. “Dónde están los jueces y fiscales que han determinado la expulsión de esta empresa de nuestro Perú”, dijo.

Por último, refirió que estos grupos políticos y empresariales buscan tergiversar la realidad, cuando lo cierto es que cuenta con respaldo popular.

“Tenemos aproximadamente todos los alcaldes respaldando nuestra posición de lucha a favor del proyecto Olmos. Vamos a hacer las cosas como corresponde, de acuerdo a la ley. Nosotros estamos afianzando el proyecto Olmos. Estamos haciendo justamente el trabajo del Valle Viejo, es lo que ahora les está doliendo a muchos”.

ALCALDES. Pérez se refirió al pronunciamiento que firmaron 28 – de los 38 alcaldes de la región – en el cual respaldan la gestión del gobernador. “Nuestra obligación es firme con el futuro, apoyar este proyecto no es apoyar a una empresa, es defender el agua, el empleo y el futuro de nuestros pueblos”.

Como se recuerda, diario Correo informó que varios alcaldes renunciaron a sus partidos políticos para inscribirse a Somos Perú, la misma agrupación del gobernador Jorge Pérez, quien los apoyó con millones de soles para obras y maquinaria.

Al respecto, el consejero regional Julio Sevilla Exebio, sostuvo que los alcaldes no habrían firmado el pronunciamiento de manera voluntaria, sino al parecer condicionados a la ejecución de obras financiadas por el GORE.

“Lo han hecho pensando en la construcción de obras de agua y desagüe, de asfaltado y probablemente de alguna maquinaria. Eso que debería ser un ejercicio democrático se convierte en un proceso impositivo”, acotó.

Sostuvo que Novonor es la fachada de una empresa acusada de corrupción (Odebrecht) y dijo que resulta irónico que los alcaldes digan que defienden el agua. “De qué agua estamos hablando, si la represa está colmatada y el gobernador lo sabe. Es probable que en los meses que viene se restrinja el agua para los campesinos y los grandes empresarios se van a seguir beneficiando. Se debe repensar el proyecto en beneficio de los pequeños agricultores”, manifestó.

Colegio de Ingenieros se pronuncia

“El GORE y el PEOT no fijaron plazos para un concurso internacional, ahora pretenden firmar una quinta adenda al contrato de concesión que beneficia a CTO con lo que viene cobrando, además se le beneficia con un contrato para la descolmatación de la presa Limón, algo increíble si se tiene en cuenta que la colmatación excesiva ha sido por una inadecuada operación”

