El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) decidió cancelar la licitación pública para ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio educativo en la institución educativa N.º 10828 exCosome, ubicada en el distrito de Chiclayo.

La medida, formalizada mediante la Resolución Jefatural Regional N.º 000234-2025, responde a la “desaparición de la necesidad”, una causal prevista en la Ley de Contrataciones.

El valor estimado de la obra ascendía a 18,2 millones de soles, y su financiamiento estaba inicialmente considerado en el presupuesto institucional de 2025. Sin embargo, tras un proceso administrativo marcado por observaciones técnicas y legales, el GRL optó por reprogramar esos recursos para atender compromisos contractuales ya asumidos en otros proyectos, como la mejora del Hospital de Ferreñafe y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Enrique López Albújar, ambos en ejecución.

La resolución alude a una figura legal que permite cancelar un procedimiento de selección cuando la necesidad de contratar haya desaparecido. No obstante, en este caso, la necesidad de la obra persiste, y lo que ha desaparecido es la capacidad presupuestal para ejecutarla.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización confirmó que no existen saldos de balance ni recursos de libre disponibilidad en el rubro correspondiente.

El proyecto para la I.E. ex Cosome había sido aprobado en diciembre de 2024 y se encontraba dentro del paquete de intervenciones priorizadas en infraestructura educativa. Su cancelación significa que los estudiantes continuarán asistiendo a clases en condiciones discutibles.

Se buscó la versión del director Henry García, pero no se concretó una entrevista.