Desde el Ejecutivo y el Legislativo se han realizado diversas modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) para simplificar y transparentar los procesos de licitación; no obstante, esto no ha impedido que empresarios le saquen la vuelta a la norma para firmar millonarios contratos con instituciones públicas.

El artículo 11 de esta norma precisa que, entre otros funcionarios públicos, los congresistas y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad están impedidos de contratar con el Estado; pero esto es letra muerta para un grupo familiar - empresarial, vinculado al legislador oficialista Clemente Flores Vílchez.

Una investigación periodística de Correo detectó que al menos cuatro empresas vinculadas al Grupo Flores han ganado licitaciones por más de S/ 35 millones, para lo cual se crearon empresas que tienen entre sus socios a presuntos testaferros del empresario Ernesto Flores Vilchez, investigado por lavado de activos y defraudación tributaria.

ALIMENTA PERÚ SAC

Una de estas empresas es Alimenta Perú SAC (RUC 20480784945) que presenta a Ernesto Flores Vílchez como presidente ejecutivo, mientras que el actual integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, Clemente Flores, es considerado como cofundador.

Alimenta Perú SAC fue creada en el año 2010 bajo la razón social de Corporación Cañagrande SAC y desde entonces está inmersa en el negocio del rubro azucarero, principalmente en Agropucalá y en la Empresa Agroindustrial Tumán; sin embargo, es hasta junio de este año que aparece como proveedor del Estado.

Según el Contrato N° 004-2019/MPC, esta empresa bandera del Grupo Flores integró el Consorcio Cutervo junto a Agronegocios & CIA SAC (RUC 20480650825) y se adjudicó la buena pro para proveer de insumos en el Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Cutervo (Cajamarca), por la suma de S/ 500 mil 307.

En representación de este consorcio aparece la firma de José Gilmer Rodríguez Llatas, cuyo nombre figura también en la carpeta fiscal N° 5687-2016 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en donde extrañamente aún no hay pronunciamiento sobre la investigación contra el empresario Ernesto Flores, a cargo de la fiscal Ana Estroilda Zegarra Azula.

El contrato entre Alimenta Perú (Consorcio Cutervo) y la comuna de Cutervo lleva también la rúbrica del alcalde Raúl Pinedo Vásquez, quien aparece en diversas fotografías, ya como autoridad edil, junto a los hermanos Flores Vílchez. Incluso, Clemente Flores reportó al Congreso, en su informe de representación de enero de este año, una “visita” a corredor vial de Cutervo en compañía del burgomaestre Raúl Pinedo para verificar el retraso de la ejecución de una obra.

TRABAJADORA DEL HOGAR

El portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) reporta que en octubre del 2018 se creó la empresa Diali Medic Perú SAC (RUC 20602902731) con el rubro de “Atención de enfermería en instituciones”.

Un mes después, el 16 de noviembre del 2018, esta empresa sorprendentemente firmó un contrato por la suma de 16 millones 208 mil 114 soles con el Seguro Integral de Salud (SIS), a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) para brindar el servicio de “Atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”.

Diali Medic Perú SAC fue conformada por una sociedad entre dos personas (ver infografía). La primera de ellas es Lucia Alejandría Hoyos, de 40 años, con DNI 47733884, natural de Querocotillo – Cutervo, y con nivel primaria como grado de instrucción. Su socia es Katia Melissa Núñez Izquierdo, de 28 años de edad, natural de Jaén – Cajamarca, y bachiller en contabilidad, según reporta la Sunedu. Pero, ¿cuál es el vínculo con el Grupo Flores?

Pues bien, según la investigación realizada por Correo, la accionista mayoritaria Lucía Alejandría es nada más y nada menos que trabajadora del hogar del empresario Ernesto Flores Vílchez en su propiedad ubicada en el Condominio del Jockey Club.

Correo buscó entrevistar a Lucía Alejandría pero no fue posible; sin embargo, sí se logró contactar vía telefónica con su madre María Hoyos Ramos, quien ante la pregunta si su hija trabaja con el empresario Ernesto Flores nos respondió: “Sí, trabaja ahí de empleada. Yo sé que trabaja ahí pero no sé qué actividades realiza. Cuida una niña creo”.

Adicional a ello, a través de las redes sociales se advierte que María Hoyos tiene un vínculo de “amistad” en Facebook con el usuario Clemente Flores Vílchez.

NEFRO CARE PERÚ SAC

Continuando con esta investigación, nos centramos en la empresa que se consorció con Diali Medic Perú y encontramos más “sorpresas”. Nefro Care Perú SAC se creó en el año 2015 y al año siguiente, en el 2016 coincidentemente cuando Clemente Flores inició sus funciones en el Congreso de la República, empezó a contratar con el Estado.

Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, Nefro Care Perú SAC facturó más de S/ 11 millones desde el 2016 hasta el presente año. Los servicios que brindó también fueron para el Servicio Integral de Salud y en menor proporción para el Hospital Regional Docentes Las Mercedes de Chiclayo.

Las “sorpresas” que encontramos es que esta empresa tiene como gerente a Luis Enrique Núñez Izquierdo, hermano de Katia Núñez (Diali Medic Perú). Pero eso no es todo, como socios mayoritarios figuran Enrique Hernán Pérez Vásquez y Segundo Enmanuel Elera Céspedes, ambos colaboradores del Grupo Flores.

En el caso de Enrique Pérez, este también ha sido citado por la Fiscalía en la investigación contra Ernesto Flores. Además, es hermano de Paquita Nancy Pérez, socia de Alimenta Perú y, según el Informe de Indicios Tributarios N° 00186-2016 SUNAT/1T0300 del 15 de marzo del 2016, es señalada como presunta testaferra. (ver infografía).

Pero hay más elementos que vincularían a este negocio con el Grupo Flores. Y es que Nefro Care Perú atiende a los pacientes en la calle Los Cipreses 149 en la Urbanización Los Parques, en Chiclayo, cuya propiedad está registrada a nombre de Inversiones Raíz con RUC 20487952002.

El nexo es que Inversiones Raíz tiene como representantes legales a Euler Zuñe Montalvo, Wilder Inoquio Canario y Paquita Pérez Vásquez, quienes también representan a Alimenta Perú SAC. Además, esta empresa también es investigada por la Fiscalía al detectarse que Ernesto Flores figura como apoderado.

NEFRO LIFE PERÚ SAC

Siguiendo el rastro llegamos a la empresa Nefro Life Perú SAC, la cual corrió la misma suerte que Diali Medic Perú, al iniciar sus actividades en octubre del 2018 y exactamente cuatro meses después también se convirtió en proveedora del Seguro Integral de Salud con un contrato de S/ 8 millones 100 mil 318.

Al igual que Diali Medic Perú, Nefro Life Perú se consorció con Nefro Care Perú para brindar el servicio de “Atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”.

Aquí vuelve aparecer como socio Segundo Enmanuel Elera Céspedes y se suma Gisela Margot Barboza Núñez, ambos mencionados como colaboradores del Grupo Flores por parte de los representantes de Alimenta Perú SAC.

SILENCIO TOTAL

Este Diario buscó insistentemente la versión del empresario Ernesto Flores, para lo cual nos comunicamos con su abogado Gino Díaz Brenis, quien nos refirió que respecto a entrevistas periodísticas el encargado de coordinarlas es su trabajador Segundo Enmanuel Elera Céspedes, con quien también nos comunicamos, pero sin respuesta alguna.

No obstante insistimos con Gino Díaz y, al cierre de la edición, nos dijo que no le ha sido posible contactarse con su patrocinado, sin embargo, respecto a la investigación por el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria contra Ernesto Flores, afirmó que esta ya está concluida y que se está a la espera del pronunciamiento de la fiscal Ana Zegarra.

De igual forma, nos contactamos con el congresista Clemente Flores, pero pese a la insistencia no accedió a una entrevista, a pesar que se le explicó el tema de esta investigación. Solo se limitó a escribir a través de WhatsApp: “no tengo ninguna empresa”.

Acudimos a la clínica Diali Medic, donde buscamos entrevistar a la gerente Katia Núñez, pero David Tenorio, quien se presentó como administrador de la empresa, no dijo que no podía atendernos; ante lo cual le preguntamos por la accionista mayoritaria Lucía Alejandría Hoyos, pero nos indicó que no trabaja ahí y no la conocía. Lo curioso es que en las redes sociales, David Tenorio Paz consigna que es trabajador del Grupo Flores.

En Nefro Life quien accedió a atendernos es el también accionista y gerente José Galarza Licera. Reconoció tener amistad con el empresario Ernesto Flores, pero dijo desconocer que sus socios Segundo Elera y Gisela Núñez sean colaboradores del Grupo Flores. Así también, precisó que al ser una empresa recién creada en el 2018 se tuvieron que consorciar con Nefro Care Perú solo por la experiencia que se requería en las bases del concurso en el Seguro Integral de Salud.

Luis Enrique Núñez Izquierdo, quien aparece como representante común en los consorcios que las clínicas formaron para contratar con el Seguro Integral de Salud, también evitó acceder a una entrevista para este informe de investigación.