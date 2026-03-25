El regidor Jorge Moreno Quispe denunció serias deficiencias en el centro de monitoreo del distrito de José L. Ortiz, durante la gestión del alcalde Elber Requejo Sánchez. Según advirtió, la falta de personal compromete la operatividad del sistema de videovigilancia en una jurisdicción con altos índices de inseguridad.

En entrevista con Correo, el concejal informó que, en una supervisión realizada ayer alrededor de las 6:00 p.m., constató que, si bien los computadores y las cámaras de seguridad se encontraban encendidos, no había ningún trabajador monitoreando las imágenes en tiempo real.

Moreno detalló que, al recorrer las instalaciones, encontró en el último nivel del centro de monitoreo cerca de 300 cajas de cerveza, así como sillas en desuso e inoperativas. El regidor cuestionó la presencia de estos objetos en un espacio destinado a labores de seguridad ciudadana.

“¿Qué hace esta cerveza aquí?”, se preguntó durante una transmisión en vivo, al tiempo que mostraba las condiciones del lugar.

Asimismo, se observó la presencia de un perro con una prótesis dentro del recinto, lo que también generó interrogantes sobre el cuidado del animalito.

El regidor advirtió que la ausencia de personal impide que las cámaras cumplan su función preventiva frente al delito. “Nadie está en las cámaras. Qué lamentable. ¿Cómo es posible que pase esto en un distrito con bastante población y con altos indicadores de violencia? Un centro de monitoreo no funciona. ¿Qué pasa, señor alcalde?”, expresó.

Moreno también alertó sobre un incremento del índice delictivo, por lo que consideró urgente reforzar el sistema de seguridad ciudadana. Añadió que informará de estos hechos a la Contraloría.