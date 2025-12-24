Pese a los reiterados llamados de atención del Órgano de Control Institucional (OCI), el Hospital Regional Lambayeque (HRL) mantiene cuatro equipos biomédicos inoperativos, adquiridos en 2022 mediante un proceso de contratación directa.
Según el Informe Hito de Control N.° 045-2025, elaborado tras una visita realizada entre el 5 y el 12 de diciembre, se constató que dos equipos de rayos X rodables digitales, un equipo de rayos X digital estacionario y un ecógrafo de ultrasonido no se encuentran operativos, pese a haber sido recepcionados hace más de dos años.
El valor total de estos equipos asciende a aproximadamente S/ 3 millones 720 mil.
Falta de acciones oportunas
La adquisición formó parte de un proyecto para renovar 13 equipos biomédicos, con un presupuesto total de S/ 26 millones. En sus descargos, las áreas de Administración, Logística y Mantenimiento del hospital señalaron que el problema radica en el proveedor XRay Sales and Service S.A.C., que —según indicaron— no ha cumplido con sus obligaciones contractuales pese a reiterados requerimientos y cartas notariales.
No obstante, el OCI concluyó que existió falta de diligencia y celeridad por parte de los funcionarios del HRL, al no iniciar oportunamente las acciones legales correspondientes contra el contratista. El informe precisa que esta situación es conocida desde abril de 2024, sin que hasta la fecha se haya resuelto.