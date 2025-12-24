Pese a las reiteradas advertencias, la oferta ilegal de misoprostol continúa circulando en el Marketplace de Facebook y en aplicaciones de mensajería con fines abortivos, donde se promociona sin control sanitario ni orientación médica en la ciudad de Chiclayo.

La situación motivó una nueva investigación de la Policía Fiscal (Polfis) y de la División de Investigación de Delitos Informáticos, al tratarse de presuntos delitos contra la salud pública por medios digitales.

Delito

Las ofertas aparecen en anuncios que se renuevan con frecuencia, muchas veces usando nombres genéricos o imágenes referenciales para evitar ser detectadas. Según especialistas, esta modalidad dificulta el seguimiento de los vendedores y permite que el comercio ilegal se mantenga activo desde inicios de 2024.

“Estas conductas constituyen un delito contra la salud pública y están siendo investigadas en coordinación con la Fiscalía. Las ofertas se hace online y las entregas en lugares céntricos de Chiclayo”, señaló un representante de la Policía Fiscal, consultado por este medio.

Ante este escenario, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID) de Lambayeque, recordó que el misoprostol es un medicamento autorizado únicamente para la prevención y el tratamiento de úlceras gástricas asociadas al uso de antiinflamatorios no esteroideos.

La entidad subrayó que su uso con fines no autorizados puede provocar complicaciones graves.

“Los abortos causados por misoprostol generalmente son incompletos y resultan en complicaciones médicas muy serias, que en algunas oportunidades pueden requerir hospitalización y cirugía. Misoprostol se asocia con anomalías congénitas y muerte fetal después de su uso no satisfactorio”, se lee en el documento de la DEMID. .