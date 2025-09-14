De un cuantioso botín se hicieron tres delincuentes, luego de perpetrar un accionar delictivo en un fundo agrícola, donde sustrajeron una serie de maquinarias, accesorios para sistema de riego, entre otros, valorizados en medio millón de soles.

El delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado se registró en el fundo “Cooperativa de Agricultores Terra”, ubicado en el kilómetro 883 de la carretera Panamericana Norte del distrito lambayecano de Mórrope.

De acuerdo a la información policial, hasta la sección de Investigaciones de la comisaría de la localidad, se hizo presente, Carlos Eduardo Morales Rojas, de 40 años de edad, empleado de la empresa Coorp SAC dedicada a la siembra, poda, cosecha, acopio y exportación de frutos de Pitahaya.

Denunció que, el último martes, cuando se encontraba en la etapa 11, a la altura del pozo de agua, en el interior del mencionado fundo, realizando labor de vigilancia en compañía del gerente Diego Rodríguez Valverde, se dio con la sorpresa que, el personal de vigilancia había abandonado sus puestos desconociendo los motivos.

Luego reciben una llamada de un ingeniero quien les informa que parte del sistema de riego situado en la caseta de fertirriego, había sido hurtado.

De inmediato se constituyeron hasta el lugar, para constatar lo sucedido, donde efectivamente verificaron que sustrajeron 12 tarjetas de sincronización, tres tableros de sincronización, 41 válvulas de presión, 17 tubos galvanizados de 15 pulgadas. Asimismo, ocho motores de presión entre otras especies valorizadas en más de S/300,000.

De igual forma, del almacén hurtaron un transformador, un tablero de riego y una tarjeta de sincronización que no estaban instalados por un monto de 38 mil dólares americanos que sobrepasan los S/130,000.

Cabe indicar que los denunciados son los vigilantes Junior Andrés Vega Huanambal (31), Alonso Díaz Oliden (37) y José Montenza Vergara (24).

