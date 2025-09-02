Un cortocircuito en un cargador de celular provocó un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el Mz. B Lote 8, situada en la avenida Tumbes, cerca de la intersección con la Prolongación Bolognesi y del Colegio Nacional San José, en la ciudad de Chiclayo.

Fuego consumió vivienda

La agraviada, una madre de familia, quien alquilaba la vivienda desde el 2020, indicó entre lágrimas que el fuego destruyó la cocina, sala y dormitorios, así como todos sus artefactos eléctricos, prendas de vestir y las mochilas y cuadernos de sus hijas.

“Perdimos todo, no quedó nada. Si bien es cierto, agradezco a Dios, mis hijas se encuentran bien, duele haber perdido lo material”, manifestó Yesenia López a Exitosa Noticia.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por la seguridad en la zona y aseguraron que el incidente podría haberse evitado si se contara con un sistema eléctrico revisado periódicamente.

“Es alarmante este hecho, pudo afectar también a otras casas cercanas”, comentaron vecinos del lugar.

Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas vecinas. La ciudadana afectada rescató la ayuda que recibiò por parte de sus vecinos al momento de intentar a pagar el fuego.

Las autoridades recomiendan no dejar cargadores enchufados sin supervisión, revisar constantemente el estado de cables y tomacorrientes.