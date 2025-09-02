Madre de familia quedó afectada por incendio. Foto: Captura de vídeo/ Exitosa Noticias.
Un cortocircuito en un cargador de celular provocó un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el Mz. B Lote 8, situada en la avenida Tumbes, cerca de la intersección con la Prolongación Bolognesi y del , en la ciudad de .

Fuego consumió vivienda

La agraviada, una madre de familia, quien alquilaba la vivienda desde el 2020, indicó entre lágrimas que el fuego destruyó la cocina, sala y dormitorios, así como todos sus artefactos eléctricos, prendas de vestir y las mochilas y cuadernos de sus hijas.

“Perdimos todo, no quedó nada. Si bien es cierto, agradezco a Dios, mis hijas se encuentran bien, duele haber perdido lo material”, manifestó Yesenia López a Exitosa Noticia.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por la seguridad en la zona y aseguraron que el incidente podría haberse evitado si se contara con un sistema eléctrico revisado periódicamente.

“Es alarmante este hecho, pudo afectar también a otras casas cercanas”, comentaron vecinos del lugar.

Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas vecinas. La ciudadana afectada rescató la ayuda que recibiò por parte de sus vecinos al momento de intentar a pagar el fuego.

Las autoridades recomiendan no dejar cargadores enchufados sin supervisión, revisar constantemente el estado de cables y tomacorrientes.