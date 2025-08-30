Escribe: Carlos Vásquez Romero

El video que reveló el diario Correo, donde se apreció a obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) extrayendo combustible de un tractor y un volquete municipal, ya no solo está en la mira de la comuna, sino también de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público inició investigación contra los trabajadores implicados en este presunto hurto, ocurrido en la calle Pedro Ruiz, detrás de la iglesia Fanny Abanto y del colegio Fleming. Según fuentes del caso, el objetivo es determinar responsabilidades y establecer si los hechos configuran el delito de peculado, al tratarse de bienes del Estado.

De acuerdo con fuentes municipales, el combustible sustraído estaba destinado a los vehículos de recolección de residuos sólidos. Su desvío no solo representa pérdidas económicas para la comuna, sino que también limita la operatividad de las unidades, en una ciudad que arrastra constantes problemas con la acumulación de basura.

Además, no se descarta que el hurto de combustible responda a un patrón de extracción y venta ilegal que habría pasado desapercibido en la gestión de años anteriores. La Fiscalía busca determinar si se trató de un hecho aislado o de una práctica sistemática.

Este hecho se suma a otra pesquisa que sigue la Fiscalía Anticorrupción contra trabajadores municipales por el hurto de tubos valorizados en S/ 56.000. Dicho caso también fue calificado como peculado doloso, al haberse producido mientras los bienes estaban bajo la custodia de servidores ediles.

Como parte de la indagación, se pedirá documentación a las áreas de Residuos Sólidos y Logística de la MPCh, a fin de verificar los registros de consumo de combustible y determinar si existen irregularidades en el control y distribución de este recurso, según fuentes del Ministerio Público.

Antecedente. El robo de tubos del local de Control Patrimonial fue denunciado ante la PNP por funcionario de la municipalidad.

