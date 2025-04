Cinco trabajadoras del banco BBVA Perú son investigadas por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, de más de S/500,000, fraude informático y suplantación de identidad en agravio del Estado.

El caso ya se encuentra en el Ministerio Público y las imputadas son Annie Krisley Guerrero Montenegro, Rocío del Pilar Seminario Chávez, Erika Elizabeth Inoñán Chapoñán, Marleny del Rocío Gonza Ruíz, Luz Katerine Montenegro Zapatel y los que resulten responsables.

Según la disposición del inicio de las diligencias preliminares, el 3 de diciembre del 2024, la unidad DAR de la entidad bancaria, al revisar los controles de la Oficina de la avenida Augusto B. Leguía en Chiclayo detectó una alerta por un faltante de remesa de S/ 5,500 (del 28 de noviembre de 2024).

A su vez, evidenció otro faltante de efectivo en la bóveda y ATM, cuyo monto aproximado asciende a S/328,000.

Durante el arqueo que realizaron constataron que además faltaba S/ 325,800 y de caja S/4,985.62, atribuible a las operaciones irregulares realizadas por Roció Del Pilar Seminario Chávez.

Asimismo, ese faltante de caja no siguió el flujo establecido por la norma, dado que la sub gerente interina, Annie Krisley Guerrero Montenegro, no remitió el formulario de quiebre de caja.

“Hubo manipulación de la bóveda y cajeros automáticos: Guerrero Montenegro ingresó reiteradamente a la bóveda, ante la ausencia de la sub gerente titular y, en varias ocasiones, lo hizo acompañada de Seminario Chávez, sin que efectuaran el control dual adecuado.

Las cámaras de seguridad evidenciaron el acceso continuo y la presencia de más de 4 personas en la bóveda, en áreas sin cobertura visual completa. Operaciones en ventanilla sin presencia de clientes, donde realizaron operaciones fraudulentas”, consta en la disposición.

También otorgaron préstamos y la emisión de tarjetas sin verificación biométrica, ni la presencia física de 9 titulares.

