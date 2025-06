En la mira. Médicos del cuestionado Hospital de Clínicas de Chiclayo deberán responder por el fallecimiento del policía Ramón Rolando Wong Sono, acaecido el pasado 04 de octubre de 2023.

Tras reponerse del traumático fallecimiento de su esposo y recibir apoyo legal, Verónica Isique Díaz, viuda del difundo suboficial, interpuso las denuncias respectivas ante SuSalud y el Ministerio Público, pero estas avanzan a paso de tortuga.

COMPLICIDAD CON LA SANIDAD DE LA POLICÍA

Como se recuerda, en entrevista a Correo, el 02 de diciembre de 2024, Verónica Isique narró cómo falleció su esposo, al ser derivado del Hospital Sanidad PNP al Hospital de Clínicas (recientemente clausurado por la muerte de una mujer, tras un apagón de luz).

“Al hacer las coordinaciones con Sanidad y Saludpol finalmente me dicen que lo trasladarán al Hospital de Clínicas. Allí, al llegar el cardiólogo, Pedro Pablo Casa Laura, me dice que mi esposo necesita ser sometido a un cateterismo cardiaco derecho y que ni siquiera requería de anestesia porque era muy simple. Al realizarle el procedimiento mi esposo gritaba como si lo estuvieran matando. No sé cómo borrar de mi memoria sus gritos pidiendo ayuda”, relató.

SuSalud recibió esta denuncia el 29 de agosto de 2024 y demoró ocho meses en notificar un pronunciamiento poco alentador a la viuda.

“Producto de la intervención e investigación realizada, los actuados comprendidos en el Expediente N° 2024-0038046 serán remitidos a la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) para que evalúe el posible inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)”, consta en la carta suscrita por Nicolas Vallejos Celis, intendente macro regional de SuSalud de fecha 29 de abril de 2025.

Incluso, en dicha misiva consigna el número telefónico de la referida instancia superior a fin de “continuar con el seguimiento de su expediente”, pero al llamar le responden que no saben cuándo resolverán el caso.

“He llamado a IFIS -Lima y me dijeron que no saben cuándo van a sacar la resolución de sanción (...) Sé que ha habido negligencia médica, por eso es que estoy haciendo estas denuncias, pero mire cuánto tiempo ha transcurrido, mi esposo tiene año y ocho meses fallecido y no hay avance”, dijo ante la falta de celeridad en SuSalud y la Fiscalía.

SOSPECHOSA DEMORA EN LA FISCALÍA

En el Ministerio Público, el fiscal a cargo del caso, Carlos Effio Huamanchumo, inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables, por el presunto delito de homicidio culposo; sin embargo, los avances son mínimos.

“El caso en la Fiscalía está tardando demasiado, no se presentaron a declarar y han vuelto a reprogramar esa cita. Además, el fiscal solicitó un pronunciamiento a la División de Medicina Legal, pero le regresaron todo el expediente porque requerían otros documentos, así han tardado un año”, dijo.

Según la carpeta fiscal N° 1394-2024, las historias clínicas del fallecido suboficial, recabadas del Hospital Sanidad PNP y el Hospital de Clínicas, fueron derivados a la División Médico Legal.

“Esto, a fin de que permita esclarecer si en el procedimiento médico realizado al hoy occiso, existió o no mala praxis; y en su caso determinar qué profesional médico realizó dicha mala práxis”; consta en la disposición fiscal.

El médico Pedro Pablo Casa Laura fue citado para el 04 de junio de 2025 a fin de que responda sobre el procedimiento de “cateterismo cardiaco” a Ramón Won Sono, luego del cual, falleció.

Para ese mismo día, también fue citado el médico Zail Cáceres Flores, con la finalidad de que responda sobre la emisión del certificado de defunción por el fallecimiento del suboficial.

“Es lamentable que la Sanidad tenga convenio con el Hospital de Clínicas y aún sigan derivando a pacientes de la PNP a ese lugar como un día derivaron a mi esposo, para que le quiten la vida a gritos en el quirófano atendido por el doctor Pedro Casa Laura. La sangre derramada de mi esposo no va quedar impune, creo que Dios me va hacer justicia”, acotó.