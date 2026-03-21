Una aparente oferta de trabajo difundida a través de redes sociales encendió las alertas en Lambayeque, luego de que dos jóvenes denunciaran haber sido contactadas por presuntos reclutadores que ofrecían empleo en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, con todos los gastos cubiertos, incluyendo pasajes, alimentación y hospedaje.

¿ENGAÑO? Según relataron, el anuncio estaba dirigido exclusivamente a “chicas” o “señoritas” interesadas en viajar de inmediato. Sin embargo, tras entablar comunicación con los anunciantes mediante llamadas y mensajes, la propuesta cambió de tono: el supuesto trabajo consistía en “dar compañía y atender a caballeros en bares”, lo que generó desconfianza y temor.

Las jóvenes también precisaron que los reclutadores les indicaron que trabajaban con señoritas que se promocionan a través de la aplicación Glambu y Sokka, donde, según les explicaron, se generan altos ingresos brindando compañía en diversos lugares de la provincia de Chiclayo. Este detalle reforzó las sospechas sobre la verdadera naturaleza de la oferta.

Ante esta situación, ambas decidieron no continuar con el proceso y optaron por denunciar el hecho. Actualmente, los casos son investigados por la Primera Fiscalía Penal de Lambayeque, que busca determinar si se trata de una modalidad vinculada a redes de trata de personas, según la carpeta fiscal n.° 254-2026.

Previamente, el caso había llegado a los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri). Las diligencias fiscales se hacen por un plazo de hasta 120 días contra los que resulten responsables.

MODALIDAD. De acuerdo con la información recogida, el ofrecimiento inicial presentaba características comunes en esquemas de captación: promesas de altos beneficios, ausencia de requisitos formales, contratación inmediata y falta de identificación de una empresa legalmente constituida.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el Ministerio Público viene recopilando evidencia, como registros de llamadas, mensajes y números telefónicos utilizados para contactar a las jóvenes, entre ellos el 963008728, con el fin de identificar a los responsables.

Asimismo, no se descarta que existan más personas afectadas por este tipo de anuncios, por lo que las autoridades exhortaron a quienes hayan recibido propuestas similares a presentar su denuncia.