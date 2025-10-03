Resbaladeras con huecos, columpios oxidados, sube y baja con problemas y sanitarios inoperativos dibujan la realidad de tres parques de Chiclayo, donde los niños juegan bajo condiciones de riesgo y los vecinos exigen atención urgente.

La regidora María Mercedes Quispe Alejandría solicitó medidas inmediatas.

Desde el 17 de septiembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) inició trabajos de mantenimiento de los servicios higiénicos del Parque de Infantil, ubicados en la parte inferior de las tribunas.

La reposición de grifería y accesorios, dañados recurrentemente por los usuarios, constituye la primera acción concreta, pero aún no hay fecha definida para atender los juegos infantiles.

La Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Educación y Cultura, coordina la supervisión, mientras que la Gerencia de Infraestructura será responsable de elaborar la ficha técnica que determine los plazos, responsables y acciones correctivas.

La regidora María Quispe Alejandría cuestionó que no se haya hecho mantenimiento preventivo y correctivo de los principales espacios recreativos de la ciudad. Según explicó, los juegos en mal estado se encuentran en el Complejo Deportivo Augusto Bernal Ramírez (ex Piscina Municipal), el Parque Infantil de Chiclayo y el Paseo de las Musas.

“Chiclayo tiene un gran problema de infraestructura y los parque no son ajenos a ello. La Gerencia de Infraestructura debe culminar las fichas técnicas e intervenir lo antes posible, para evitar cualquier accidente en los parques”, explicó la concejal.

A la preocupación ciudadana se suma una nueva acción de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo, que remitió un oficio preventivo para exigir a la MPCh acciones correctivas ante el deterioro de los juegos infantiles, áreas verdes y servicios higiénicos de los parques.

