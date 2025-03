La empresa AgroPucalá está a punto de perder 1300 hectáreas de terreno, que aún forman parte de su devastado patrimonio, debido a un proceso judicial movido aparentemente por sobornos y coimas.

Diario Correo tuvo acceso a documentos y audios que ponen al descubierto la supuesta trama de corrupción ejecutada por oscuros personajes, cuyo único propósito sería ampliar sus horizontes en tierras agrícolas.

HECHOS. Para concretar su cometido, buscaron fuera de la región Lambayeque, encontrando en la Corte Superior de Justicia de Sullana, a un polémico juez que accedió rápidamente a sus demandas.

Se trata del magistrado José Villegas Carrasco, titular del Juzgado Civil de Talara, quien ordenó que se haga entrega del fundo Tabernas de Pucalá al demandante José Federico Carrillo Curay, un abogado egresado de la Universidad Nacional de Piura.

Mediante la medida cautelar, de fecha 04 de febrero de 2025, el juez designó como administrador del predio al referido abogado, autorizando que “toda clase de cultivos que se encuentren en el inmueble, pueda cosecharlos sin exigencia de pago alguno”. Además, dispuso la inmediata inmovilización de los cultivos hasta que sean entregados al demandante.

Tres días después, el magistrado emitió un exhorto dirigido a la juez de Paz Letrado de Pucalá (sede Chongoyape), Jessica Sánchez Marcelo, a fin de que ejecute la diligencia de entrega de posición del terreno de 1300 hectáreas.

Luego de un mes analizando el caso, la juez de paz remitió el oficio N° 561, dirigido al coronel PNP, Julio Rivera Vera, en el cual le informa que su despacho programó la referida diligencia para el día 04 de abril de 2025.

Por tal motivo, le solicitó que previamente haga un reconocimiento del lugar y evalúe el número de efectivos policiales que deberán prestar resguardo y las garantías al personal del juzgado.

Esta disposición ya es de conocimiento de los trabajadores de AgroPucalá que apoyan la actual administración concursal y han anunciado que defenderán con sus propias vidas el fundo.

LA JUGADA. Según la Escritura Pública N° 9817, de fecha 05 de diciembre de 2024, el Consorcio La Esperanza, aduciendo ser propietario del Fundo Tabernas, otorgó derecho de usufructo sobre el predio (por el plazo de 10 años) a favor de Víctor Coronel Moreno, otro abogado piurano, egresado de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

De esta manera, le autorizó usar el bien y celebrar nuevos arrendamientos o usufructos sobre la totalidad o parte de dicho terreno.

Es así que semanas después, el 31 de diciembre de 2024, Víctor Coronel suscribe un contrato de cesión de usufructo con su colega, José Carrillo Curay.

Así quedó registrado en una escritura pública ante el notario Roberto Corno Yori, de la ciudad de Sullana. En dicha minuta de contrato, Coronel se comprometió a entregar el predio a Carrillo, en un plazo de 5 días, sin embargo no cumplió.

“En caso de incumplimiento, el usufructuario podrá solicitar la ejecución judicial de la entrega del bien, conforme a los artículos 1150 y 1158 del Código Civil Peruano”, reza la cláusula, de la cual se amparó José Carrillo para interponer la demanda ante el despacho del controvertido juez José Villegas.

Audios revelan supuestas coimas en Corte de Justicia de Sullana (ESCUCHE AQUÍ)

Correo tuvo acceso a audios que guardarían relación con este caso. Se trata de la grabación de una llamada telefónica, donde se advierte que todo habría sido orquestado para tomar el control del fundo Tabernas, con apoyo del juez Villejas, previo pago de una supuesta coima, siendo involucrado en este acto ilícito un conocido empresario lambayecano.

A continuación transcribimos el audio, donde un supuesto abogado le reclama a su interlocutor, debido a que aún no recibe su pago por contactar al juez y redactar los escritos.

Abogado (A): Hermano cómo vamos, ya salió la resolución y no has cumplido conmigo, qué pasó?

Interlocutor (I): Qué, hermano, ya le dimos a Pepe Villegas, él tiene que darte.

A:¿Cómo, qué así va a ser?

I: Hermano, pero él es tu pata, él tiene confianza contigo, él tiene que darte, así habíamos quedado.

A: Oe, pero ese no fue el trato pues webón

I: Cómo que no fue el trato, así quedamos compare, nosotros le dábamos a él, y él tenía que darte.

A: Oe no seas falla compare, así no es, yo estoy buscando llegar al juez, he hecho los escritos, la precisión de la resolución, te dejo todo para firmar, y ustedes solo me darán las gracias. No seas pendejo pues, por último ni las gracias me están dando.

I: Oye hermano, ya la quieres cagar, ya quieres picar doble, pucta, ya habíamos quedado, 20 eran para ti, 50 para el juez, y 50 para el presi. Así habíamos quedado, ya la quieres cagar y cobrar doble. Habla con Villegas, él tiene que darte.

A: Está bien, pero compadre a mí no me han dado los 20, qué está pasando, ustedes saben que el juez es comelón, en la vida el juez me va a dar a mí, ni que fueras sano, estás loco hermano.

I: No, no, no hermano, es algo que tienes que conversarlo con él, él es tu confianza, se supone que él es tu amigo no.

A: Hermano aquí no hay amigos, tú me estás cagando y lo peor es que acá estoy con el pata que nos ha presentado al hombre y está escuchando por siacaso, vaya haber cualquier webada, no sean malos, yo no quiero tener malos entendidos con el hombre tampoco ah.

I: ¿Cómo, que así? Está conversación se supone que es privada, puta no la estés cagando, estas cosas no se hablan por acá. ¿Alguien está escuchando? Esto es entre los dos, sabes qué, esto se habla en privado compadre ya.

A: Oye hermano, qué privado, acá no hay ni tercero, porque supuestamente el tercero que está acá y está que escucha es el que nos ha hecho llegar al juez pues, no seas pendejo pues webón

I: No, no compadre, así no, cualquier cosa mejor presencialmente, aquí no voy a conversar si alguien nos escucha, los terceros sobran.

A: Pucta así no va a ser, no te vas a quedar con mi billete, eso sí.

I: Cualquier cosa, personalmente lo conversamos

A: Listo, listo, no te vas a quedar con mi billete.

Minutos más tarde, el interlocutor le devuelve la llamada, intentando aclarar la situación, sin embargo obtiene más reclamos, revelando que se trata del proceso judicial es en torno al Fundo Tabernas.

A: Aló, dime, qué pasó

I: ¿Ya estás más tranquilo ya webón?

A: Tú me cabeceas y quieres que esté tranquilo.

I: Oye hermano, no digas esa webada, quién te ha cabeceado compadre.

A: Oye compadre, por mí ustedes van a recuperar Tabernas, son 1300 hectáreas y no me han dado nada de lo acordado.

I: Hermano, nosotros, ya te he repetido, ya le hemos dado al uno de Talara, qué más le vamos a dar, y él tiene que darte a ti.

A: Sí, sí, pero ustedes a mí no me han dado nada y Huancaruna no es que no sea de plata, o sea misio, no debí haberles aceptado ayudarles así

I: Puta madre hermano yo te llamaba para que estés tranquilo webón y sigues igual webón, ya no te hemos explicado?

A: Mira, tranquilo voy a estar cuando me cumplan, dile a Huancaruna así, o yo tengo que hablar con él.

I: Hermano, hermano, y sigues con la misma huevada, por qué nombres, no digas nombres webón.

A: Bueno hermano, sabes qué, llámame cuando me tengas respuesta.

I: Sigues con la misma huevada

Diario Correo se comunicó con el empresario Olivio Huancaruna, pero no respondió las llamadas, ni mensajes de texto.

Asimismo, Correo se comunicó con el abogado demandado Víctor Coronel, pero dijo que por tratarse de un proceso en trámite no puede dar declaraciones.

También se buscó la versión de la Corte de Sullana, a través del área de Imagen Institucional, pero no obtuvimos respuesta a los mensajes y llamadas.

Acreedores y trabajadores activos rechazan al Consorcio La Esperanza

Mediante un comunicado emitido por los Acreedores y Trabajadores Activos de AgroPucalá, alertaron sobre la “intención del Consorcio Esperanza de ejecutar una medida cautelar para instalarse en el Fundo Tabernas”.

Señalaron que esta acción perjudicaría gravemente a la empresa, pues de concretarse “pondría en riesgo el compromiso de pago de acreencias laborales, conforme al Plan de Reestructuración Empresarial”.

Además, señalaron que dicho consorcio es liderado por Olivio Huancaruna Perales, quien años atrás, “en complicidad con malos funcionarios de gestiones anteriores, logró apropiarse de dos predios estratégicos de cabecera de agua: Huaca Blanca y Tablazos. Ahora con las mismas maniobras, pretende apoderarse del Fundo Tabernas (…)”.

Por tal motivo, exhortaron a las autoridades judiciales a no permitir la ejecución de medidas cautelares ajenas a Lambayeque, y advirtieron que de haber un enfrentamiento será responsabilidad directa del Juzgado de Paz Letrado de Chongoyape.

“Ante esta grave amenaza, los trabajadores y acreedores de AgroPucalá reafirmamos nuestra decisión de defender con nuestras propias vidas los bienes de la empresa”, se lee en el comunicado.

Consorcio La Esperanza ofrece inversión de S/ 30 millones y mil empleos

Por su parte, el Consorcio La Esperanza también emitió un comunicado, en el cual subrayó que hace más de 15 años adquirió “con todas las formalidades legales” el Fundo Tabernas, donde planea invertir más de 30 millones de soles destinados a la siembra altamente tecnificada de más de 1300 hectáreas de caña de azúcar.

“Esta importante inversión aprobada por nuestro Consejo Directivo conformado por representantes de grupos inversionistas internacionales de primer nivel, se pondrá en marcha desde abril de este año y contempla la creación de más de 1000 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía y el comercio local”, anunciaron.

Por tal motivo, invitaron a quienes “deseen sumarse a este importante proyecto agroindustrial 100% privado, para que sean parte del resurgimiento de la caña de azúcar”.

