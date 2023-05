El pasado 21 de agosto de 2020, la Fiscalía formuló acusación contra el entonces alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz, y 13 de sus funcionarios de confianza; sin embargo, han transcurrido más de dos años y el caso se encuentra estancado en el Poder Judicial.

El requerimiento acusatorio por el delito de aceptación ilegal de cargo público lo presentó el fiscal Miguel Figueroa Fernández, ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de JLO que dirige la jueza María Vásquez Vásquez; pero no registra avance alguno.

Ante esta situación, el denunciante Ronal Gonzales Urbina buscó a la citada magistrada en su despacho para preguntarle los motivos del retraso, y, ella, increíblemente, le respondió que el expediente del caso (160 – 2020) “se perdió durante la pandemia”.

“Pese a que hay una acusación fiscal donde valora todos los medios de prueba que yo presenté, la juez me dijo que el expediente se ha extraviado, que regrese la próxima semana, que lo iba a buscar”, señaló.

Lo peor es que días después, la jueza mostró una actitud que le generó sospechas.

“Regresé la semana siguiente y me dijo: ¿usted está involucrado en esta denuncia? Le digo soy yo el que ha denunciado. Y me dijo: ¿en qué le afecta entonces a usted? Cómo que en qué me afecta, han canibalizado al distrito por los pésimos funcionarios designados. Entonces, me dijo que iba a resolver a mediados de mayo, luego a fin de mes”, manifestó.

Agregó que la demora de la jueza podría favorecer al exalcalde y exfuncionarios acusados, permitiendo que el caso prescriba.

Exalcalde y exfuncionarios acusados

Además del exalcalde Wilder Guevara también han sido acusados José Pérez Degado (gerente general), Maryories Rengifo Montaño (Administración Tributaria), Wilmer Delgado Cotrina (Planificación y Presupuesto), Guiler Pérez Cabrera (Administración y Finanzas), Miguel Chaparro Llontop (Desarrollo Humano), Yuliana Carhuatanta Hernández (Secretaría General).

Asimismo, Jesús Dávila Bravo (Logística), Lyli Rita Rubio de la Cruz (Contabilidad), Mario Oliveres Legoas (Tecnología de la Información), Celessthe Vidarte Flores (Tesorería), Socorro Chamba Elera (Registro Civil), Sonia Nuñez Puse (Administración de Mercados y Sanidad), Pedro Arturo Barboza Zelada (asesor de Alcaldía) y Leider Fuentes Estela (Desarrollo Económico y Social).

El fiscal solicita en su acusación que todos sean sentenciados a 60 días multa, inhabilitación para ejercer cargo público por un año, más el pago de S/ 2,000 de reparación civil cada uno.

Esto, debido a que no reunían los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente desde el año 2011. Incluso, el Concejo aprobó la reorganización administrativa con el fin de amparar la contratación de los funcionarios cuestionados; sin embargo, la Oficina de Control Interno (OCI) exigió que se consideró el MOF del 2011.

Lo peculiar del caso es que el acusado Pedro Barboza, asesor del exalcalde Wilder Guevara, ahora se desempeña como jefe del Servicio de Administración Tributaria, en la gestión del actual alcalde Elber Requejo.

Como se recuerda, Pedro Barboza ejerció el cargo de asesor de alcaldía, pero no tenía experiencia en labor municipal ni en la administración pública.

