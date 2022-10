El centro poblado Kerguer, perteneciente al distrito lambayecano de Salas, es un pueblo con siete caseríos donde a simple vista se advierte que carece de servicios básicos.

Está ubicado a más de tres horas de distancia de Chiclayo, pues una trocha carrozable con profundos abismos lleva hacia el lugar que tiene 21 años de creación como centro poblado, donde viven más de 500 moradores .

El alcalde Ronald Purihuamán Céspedes dio a conocer que hasta el momento no cuentan con agua ni desagüe.

Pobladores no tienen instalaciones domiciliarias de agua potable.

Para poder hacer sus necesidades fisiológicas se han visto en la obligación de construir silos o pozos ciego, mientras que para obtener el líquido elemento que es muy necesario acuden hacia los manantiales que están en lo alto de los cerros o simplemente al río, ubicado cuesta abajo.

Se sienten abandonados por parte del Estado.

“Kerguer tiene siete caseríos y estos son Miraflores, Hualanga, Lamuchal, El Marco, Oxapampa, entre otros que están retirados aproximadamente una hora de camino. Para poder cocinar, lavar, bañarnos nos vamos a recoger en baldes el agua del manantial. Ante la falta de alcantarillado muchos pobladores tienen pozos ciegos en el monte o silos en sus chacras”.

“También el alumbrado público es un tema que está aquejando en el pueblo porque no es tan beneficioso. Recién tenemos el servicio hace 10 años pero no es como debe ser, solo tienen en lugares estratégicos”, sostuvo la autoridad edil.

Por otro lado, Kerguer cuenta con la Institución Educativa Primaria N° 10080, la cual en octubre del 2021 fue inaugurada; pero, hasta la fecha continúa sin ser utilizada por presentar observaciones.

Colegio en centro poblado Kerguer lleva un año sin abrir sus puertas.

Mientras tanto, los escolares tienen que acudir hasta módulos donde no hay ni pozos ciegos, menos agua para que se laven las manos.

“Respecto al colegio, hay una infraestructura que fue inaugurada el año pasado, pero hasta el momento no funciona. La municipalidad distrital le hizo entrega a la Ugel Lambayeque, pero la Ugel ha visto que tiene muchas observaciones para su funcionamiento como veredas deterioradas, no hay agua, no hay servicios higiénicos. Los escolares del nivel secundaria tienen que caminar una hora y media hasta el sector La Ramada para poder estudiar”, aseguró el burgomaestre de la zona.

Escolares deben caminar por varios minutos para llegar hasta módulo prefabricado.

Congresista Marleny Portero se reúne con los pobladores

Unas de las principales autoridades que viajó hasta Kerguer fue la congresista Marleny Portero, quien aprovechó su semana de representación para reunirse con los moradores.

Le hicieron saber que entre las actividades que desempeñan para sobrevivir es la agricultura y ganadería.

Para ello cuentan con un canal de riego que está en malas condiciones y para poder transportar el agua hacia sus sembríos utilizan tubos de plástico.

Congresista Marleny Portero recibió las demandas de los pobladores.

“Hemos recogido todas sus demandas, nos hemos reunido con sus autoridades, y estamos llevando todo. También hemos tratado de solucionar el problema de la luz, ya hemos hechos las coordinaciones con Ensa. También tienen un proyecto grande del PSI en Minagri, ya lo tienen avanzado en un 90 por ciento, lo que falta es que culmine y recibir el financiamiento por parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones. El líquido elemento que es para todos los agricultores del sector. Vamos con todas las conclusiones a tocar las puertas, para seguir haciendo seguimiento de todos sus expedientes y poder así articular las necesidades de este hermosos pueblo”, indicó la legisladora.

De igual forma, las mujeres le mostraron su empoderamiento debido a que desde el 2004 se dedican al cultivo y venta del café con su propia marca aportando de esa manera a la canasta familiar.

“Es un desarrollo, empoderamiento a las mujeres que están haciendo su propia cooperativa con el café, quinua blanca y negrita. También se requiere de más apoyo para seguir impulsando”, dijo la parlamentaria.