La Unidad Gremial de Trabajadores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud (HAAA) - Lambayeque declaró persona no grata al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por no cumplir su promesa de declarar en emergencia el nosocomio y asignarle mayor presupuesto.

“El presidente vino en dos oportunidades y luego de evaluar in situ la realidad de nuestro hospital públicamente dijo que debía declararse en emergencia. Lo mencionó verbalmente, sin embargo no ha existido, ni se ha dado ninguna acción concreta al respecto”, señaló el presidente del Cuerpo Médico del HAAA, Luis Alberto Salinas Andrade.

El galeno indicó que son más de 2 millones de afiliados al Seguro Social de Salud, no solo de Lambayeque, sino de toda la macro región norte los afectados con el incumplimiento del jefe de Estado, es por ello que han decido declararlo persona no grata.

“Es una burla porque afirma y anuncia algo entre bombos y platillos y después da marcha atrás, es una situación muy parecida a la que estamos conociendo en las noticias en otras regiones. No ha sido coherente con lo que ha anunciado, no le interesa la salud de los lambayecanos”, aseveró.

Asimismo, el dirigente indicó que el Ministerio de Trabajo, siendo la institución que administra los fondos de los asegurados de EsSalud, no realiza ninguna gestión para mejorar el servicio ni las condiciones en que trabajan los profesionales de la salud.

“Los asegurados no han recibido atención tanto de, anterior, como del actual ministro de trabajo (Alejandro Salas) este entrampado distraído con otras cosas que no tienen nada que ver con su cartera y al parecer EsSalud no le interesa”, aseveró.

Por último, indicó que la designación de Leonelo Díaz Alvarado en reemplazo de Max Kevin Mejía Salazar en la gerencia general de la Red Prestacional Lambayeque, les deja dudas, pues viene de la región La Libertad tras un corto periodo.

