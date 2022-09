La Municipalidad Provincial de Chiclayo dispuso el cierre de 30 puestos del mercado 09 de octubre, debido a la deuda elevada de la merced conductiva que mantienen los comerciantes desde hace algunos años.

La medida provocó el reclamo de los comerciantes conductores de los puestos, pues varios tienen alimentos perecibles como carnes, pescados y verduras que podrían malograrse de no ser vendidos en el día.

“Nos han sorprendido porque en ningún momento ha avisado sobre este cierre de puestos, nos han sorprendido desde las 6 de la mañana cerrando los puestos y sin permitir a los comerciantes que pongan sus productos”, señaló Nancy Chang, presidente de la Junta de Comerciantes del citado centro de abastos.

La dirigente calificó como un “abuso” la medida dispuesta por la MPCh, pues no aceptan el fraccionamiento de deudas a pesar que los mismos funcionarios ofrecieron dicha salida ante las pérdidas ocasionadas por la pandemia de la Covid-19.

Recordó que en la última asamblea con los comerciantes y el subgerente de Promoción y Formalización Empresarial, Raúl Porturas Quijano, se comprometió a condonar el 30% de la deuda, y por ello los comerciantes relegaron su pago esperando un descuento que nunca se hizo efectivo.

“Los comerciantes quieren pagar poco a poco, pero ellos no aceptan, quieren que se pague toda la deuda, y si no lo hacen cierran los puestos. Mientras tanto, las calles llenecitas de ambulantes hasta en la puerta, no es justo lo que nos hacen. Lo van anular como mercado y quien se beneficia con tantas tiendas cerradas es el ambulante”, aseveró.

