La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos está en la mira de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.

El último lunes, las instalaciones de esta organización fueron intervenidas por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), y, durante esa jornada, recogieron documentos sobre el empadronamiento de comuneros, para esclarecer una denuncia por el presunto delito de falsedad genérica.

DESCONFIANZA. Víctor Eulogio Quiroga Benites acudió a la Fiscalía Provincial Mixta de Olmos, para advertir que los padrones habrían sido falsificados, y que en ellos se han inscrito a miles de personas foráneas, entre ellos empresarios que no son del ámbito local.

Según Quiroga, la responsabilidad de tales irregularidades recae en Santos Montalván Núñez (presidente de la comunidad); así como en los miembros del Comité Empadronador 2025: Ángel Pupuche Mayanga (presidente), Narciso Monja Serrato (secretario), Claudia Sotero López (tesorera), Jorge Luis Soplopuco Monja (fiscal) y Segundo Seclén Serrato (vocal).

Aunque la Policía notificó a tiempo a Montalván sobre la visita a sus oficinas, este no se presentó ayer, y los efectivos policiales fueron recibidos por el administrador, Daniel Ibáñez Saavedra.

Es preciso indicar que la documentación obtenida será analizada en coordinación con el despacho de la fiscal, Natalia Aza Santamaría, quien dirige las pesquisas.

Semanas atrás, algunos comuneros informaron a la prensa olmana que, a pesar de que el empadronamiento cerró el 26 de julio, este trámite continuó de manera extemporánea, a cargo de simpatizantes de la Lista Celeste, quienes mediante el uso de fichas simples y papel boom han registrado a supuestos comuneros. Además, esa data habría sido alcanzada al Comité, que encabeza Ángel Pupuche.

Cabe indicar que la investigación preliminar es manejada por la Fiscalía Mixta Corporativa de Olmos, a través de la carpeta N° 946-2025.

