La tragedia nuevamente se presentó en las carreteras de la región Lambayeque, pues esta vez, en aparatosos accidentes de tránsito, dos personas perdieron la vida.

Uno de los lamentables sucesos se registró a las 8 y 20 de la noche, del último domingo, cuando Oswaldo Juape Tarrillo, de 34 años de edad, manejaba una motocicleta de placa de rodaje MO-2909, por la carretera Panamericana Norte Antigua, en la jurisdicción del distrito de Jayanca.

Choque fatal en Jayanca

De acuerdo a la información policial, de pronto en el kilómetro 38 fue embestido por otro vehículo que sería un automóvil, cuyo chofer lejos de auxiliarlo se dio a la fuga.

Producto del fuerte impacto, Juape Tarrillo salió disparado hasta caer de cabeza hacia el pavimento quedando gravemente herido.

Transportistas y moradores de la zona al percatarse del accidente de tránsito, de inmediato condujeron a la víctima en una mototaxi, hacia el centro de salud de Jayanca, donde desafortunadamente no soportó las graves lesiones al presentar traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y falleció.

Extranjero atropellado

Por otro lado, hasta la mencionada morgue también ingresaron los restos de quien en vida fue un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien permanecía como NN y pereció tras ser atropellado.

La Policía de la comisaría de Mocupe informó que a las 8 y 40 de la noche, al ser alertados de un accidente de tránsito en el kilómetro 746 de la Carretera panamericana Norte acudieron hasta el lugar.

Allí encontraron al venezolano sin signos vitales tendido en la pista, estaba con capucha y portando una mochila.

Asimismo, a un costado un vehículo motorizado de matrícula e 0411- MK, también su conductor Juan Carlos Requejo Estela (24) y su acompañante Luz Rosmery Mundaca Vallejos.

El motociclista aseguró que circulaba de manera normal por la vía, de pronto vio al hombre acostado en la carretera, por lo que hizo una maniobra para tratar de esquivarlo y terminó despistándose cayendo hacia la parte de la tierra.