Vecinos del pueblo joven 9 de Octubre denuncian el abandono de la calle 9 de Septiembre, ubicada a espaldas del Colegio Nacional San José y cerca de la Prolongación Bolognesi, por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), liderada por la alcaldesa Janet Cubas.

Según los residentes, la vía presenta montículos de basura y desmonte acumulado, que atraviesa un canal de agua y se ha convertido en un foco de contaminación.

“Es insoportable el mal olor y el riesgo para nuestros hijos que caminan por aquí”, señaló una vecina afectada. Mientras un conductor que iba por la zona dijo: “Solo se puede pasar por un espacio y que está lleno de baches.

A pesar de los reclamos constantes, la autoridad municipal no ha realizado ninguna acción de limpieza, lo que genera indignación entre los vecinos, quienes exigen intervención inmediata para garantizar salubridad y seguridad en el sector.

Los pobladores demandaron una intervención del Ministerio Público, ya que consideran que la negligencia pone en riesgo la salud pública y la calidad de vida de toda la comunidad.